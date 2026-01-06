陳漢典、Lulu富士山絕美婚紗照曝光！偷藏「幸福密碼」 甜蜜告白閃瞎人

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

陳漢典、Lulu「大喜之日」不藏了，近日宣布將於1月25日文華東方辦婚宴，小倆口在百忙的跨年工作期，把喜帖一一寄出，喜帖中夫妻倆在富士山前浪漫依偎、親密碰鼻的模樣令人稱羨，今（6）日在社群上公布的一系列在富士山河口湖前拍攝的婚紗照片更甜炸眾人，「太陽與山」的映襯更內藏兩人濃情密意喜帖的幸福密碼，陳漢典透露：「因為Lulu個性比較『E』人的 Sunny Girl，她就像太陽一樣照亮著我；而我的個性比較『I』，就像這座富士山一樣，會永遠穩定地陪在她身邊。」

陳漢典、Lulu的婚紗照曝光。（圖／天地合提供）

提及會決定到富山拍攝的原因，而提及會決定遠赴日本富士山拍攝婚紗的原因，陳漢典與 LULU 也不約而同給出了超浪漫、又極具畫面感的答案；陳漢典形容富士山給他的第一印象就是「穩定感滿滿」，他笑說：「富士山很特別，有時候天氣不好會看不到它，但只要風雨、烏雲一散，它就還是在那裡，就像我們一樣，無論發生什麼事，都會一直站在彼此身邊。」

陳漢典、Lulu的婚紗照曝光。（圖／天地合提供）

對於Lulu來說，富士山更像是一段陪伴她多年的心靈座標，她透露，往後再訪富士山，不一定每次天氣都完美，有時霧氣瀰漫、有時陰雲遮頂，但即便如此，富士山始終靜靜地佇立在那裡，「生活中不可能天天都是好天氣，難免會有爭執、摩擦或情緒低潮，但重要的是，這個人始終在身旁支持著你，「就像富士山一樣，不管看不看得到，它都在那裡。」而如此浪漫宣言，正好映照了兩人的感情狀態。

陳漢典、Lulu的婚紗照曝光。（圖／天地合提供）

值得一提的是，兩人藏著滿滿巧思與甜度的喜帖由Lulu的妹妹「路馬力」親自操刀設計，紅色喜帖上除了放上陳漢典與Lulu在日本富士山取景拍下的浪漫婚紗照外，周圍還圍繞著一群手牽手跳舞、唱歌的可愛動物插畫，畫面喜氣洋洋又童趣十足，完全呼應這對新人溫暖、活潑又不按牌理出牌的風格。

