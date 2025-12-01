陳漢典、Lulu帶父母「預習婚禮」！當眾喝交杯酒放閃 公公喊話對媳婦唯一要求

陳漢典（前左）與Lulu（前右）帶父母觀賞王偉忠（後右）監製的舞台劇《一村喜事：康樂隊來了》。金星文創提供

王偉忠監製的舞台劇《一村喜事：康樂隊來了》目前正在新北市空軍三重一村老眷村實景演出，舞台劇搭配眷村菜辦桌、吸引許多藝人來看戲。新婚的陳漢典與Lulu黃路梓茵赫然出現在11月30日晚間觀眾席，且還帶了自己的爸媽一起來看戲，意外曝光幸福「全家福」。

陳漢典與Lulu被主持人請上台，客串新郎周定緯的「叔叔」與「嬸嬸」，沒想到Lulu瞬間跟著主持人黃云歆的越南腔口音，也用越南腔說自己是「阮月嬌」，後來被拱要示範如何優雅的喝交杯酒，兩人還真在台上優雅繞了個圈，Lulu倚在漢典懷抱裡喝了交杯酒，當眾放閃。

Lulu（右）與陳漢典帶家人看戲。金星文創提供

「親家」陳漢典爸媽、Lulu爸媽也來同樂，劇中「主婚人」岑永康邀請雙方家長一同上台，接受全場賓客的賀喜，場面熱鬧有趣。岑永康特別問陳漢典的爸爸、媽媽，將來媳婦進門要注意什麼？陳爸爸笑說：「自由自在就好啦！」

Lulu與陳漢典也被拷問在家裡會不會煮飯？Lulu笑說：「會煮，但會不會熟就不一定！」陳漢典補充：「看運氣！」一搭一唱的言談中，滿是新婚小夫妻的生活樂趣。

王仁甫揭婚姻幸褔秘訣：錢不能都給老婆！

賈永婕、王兆杰夫妻與王仁甫、季芹夫妻也都來看《一村喜事：康樂隊來了》，賈永婕笑說真的很精彩，其中康樂隊的高空疊椅表演，越堆越高、越來越刺激，看得她心臟都要停了。

王仁甫應邀上台秀出當兵所學的踢正步與答數，動作嫻熟、保證沒有「閃兵」，隨後他被主持人點到要換上戲服、秒變身「新郎叔叔」，王仁甫誠心傳授他與季芹維持婚姻幸福的秘訣，「千萬不要把錢全都交給老婆管，一定身上要留點錢」。逗得季芹在台下哈哈大笑。



