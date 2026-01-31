陳漢典、Lulu才剛辦完婚禮！節目經費剩1萬 變臉吐心情「不是很開心」

[FTNN新聞網]

TVBS ORIGINALS實境節目《明星製作公司》電視版獨家播出曾莞婷、陳漢典、楊銘威、Lulu黃路梓茵、黃偉晉與風田6人共同製作網路影片的幕後過程。今（31）日晚間將播出的第三集以「人脈經營」為主題，設計「聖誕交換禮物之現在不准笑」遊戲單元，讓明星們找來好友同樂，然而在歡樂畫面背後，製作現場其實承受不小壓力，這集的導演陳漢典在拍攝結束後的檢討會上坦言這次錄完影之後不是很開心，直指整體流程過於倉促，現場一度兵荒馬亂，罕見公開談及拍攝過程中的混亂與不足。

陳漢典坦言在製作節目的過程中，流程過於倉促。（圖／TVBS提供）

6位明星抽籤決定職務，挑戰不同於以往的幕後角色。黃偉晉首次負責攝影掌鏡工作，內心其實相當緊張，他說：「我一點都不期待，我非常害怕，因為我沒有用過專業相機拍，平常都是用手機錄，所以有一點恐懼。」隨著拍攝展開，明星們很快發現理想與現實之間的落差，有限的預算壓縮了製作彈性，臨場的遊戲設計、動線安排與人力配置同時承受考驗，就連導演、製作人與製片都必須一邊下場參與、一邊兼顧幕後流程，現場節奏一度失控，使原本設定的「不准笑」挑戰，反而讓明星們演變成「忙到笑不出來」。

相較於節目呈現的輕鬆氣氛，幕後製作過程其實充滿挑戰，陳漢典表示這一集時間很短、預算也相當有限，Lulu則點出創作者最兩難的處境：「製作費1萬塊，還要找朋友、還要點閱率，這根本不可能。」一句話道出節目製作背後的真實壓力，也因此「人脈經營」不僅是主題，更成為這集的關鍵。

曾莞婷、陳漢典、Lulu、黃偉晉、風田錄製節目《明星製作公司》。（圖／TVBS提供）

這集六位明星各自動用私下交情邀請好友助陣，包括張睿家、林進、張棋惠、花花、琳妲，以及Amanda與Juicy等，各方好友來賓齊聚一堂，讓「現在不准笑」的遊戲創造不少驚喜，也成為本集一大看點。儘管製作過程兵荒馬亂，這集影片上線後仍交出亮眼成績，觀看次數突破32萬次，從錄影結束後的失落檢討，到最終獲得觀眾肯定，六人表示，這次經驗雖然不完美，卻讓他們更清楚看見節目節奏。《明星製作公司》每週六晚間8點TVBS 42頻道、CatchPlay TV的TVBS歡樂台播出，晚間10點於MOD/Hami Video影劇館+上架更新，每週日晚間8點於TVBS精采台播出。

