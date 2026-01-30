陳漢典、Lulu才大婚！《大熱門》爆年後復播 吳宗憲鬆口洩最新進度

記者蔡維歆／台北報導

陳漢典跟Lulu日前剛辦完世紀婚宴，吳宗憲不但當證婚人更送上200萬禮金祝福新人，如今傳出三人主持的《綜藝大熱門》年後可望復播，對此記者求證吳宗憲，他也回應了。

陳漢典、Lulu舉辦世紀婚宴。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

吳宗憲和陳漢典、Lulu主持12年長壽節目《綜藝大熱門》去年宣告收攤轉型變成《超級大熱門》，但遲遲沒有下文。如今傳出節目可望年後復播，對此吳宗憲回應《三立新聞網》透露：「唉呦，我還在跟他們協商安排，我就聽看看他們有甚麼好的建議。」另吳宗憲也爆出可望在台視主持黃金8點檔新節目，屆時將和白冰冰、胡瓜以及康康對打，記者也求證吳宗憲關於此一說，他則暫時沒有進一步回應。

而憲哥先前出席兩人婚宴受訪，也透露之前錄《主持大熱門》時，自己是獨立休息室，Lulu、陳漢典是同一間，「再次證明雞兔不能同籠關在一起，因為有次他們的門奇怪敲不開，兩人在裡面，然後我就把鑰匙從門下丟進去，典典就開那個門，我只聽到典典在講說唉呀怎麼拔不出來？那個鑰匙他插進去後就拔不出來，旁邊是Lulu在叫你快點啊你快點啊，真的是2025年驚悚演藝圈的新聞。」更自認最沒資格當證婚人，因為當初被兩人交往蒙在鼓裡，「竟然可以在我的眼下發展成就出這一段，真的不容易。」

