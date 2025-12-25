陳漢典、Lulu明年1月世紀婚宴！日期地點全曝光 經紀人吐13字招了

記者蔡維歆／台北報導

Lulu（黃路梓茵）與陳漢典今年9月11日跳過認戀直接宣布求婚成功，並表示不是玩笑話，引來許多藝人朋友和粉絲道賀，不久兩人被直擊到飯店場勘，對於婚禮細節，兩人當時不公開。今有週刊報導，確認Lulu和陳漢典的婚宴將於明年1月25日在台北文華東方酒店舉行，對此雙方經紀人也回應了。

Lulu與陳漢典婚後合體主持節目。（圖／記者趙于瑩攝影）

先前Lulu、陳漢典透露婚宴將在2026年1月舉辦，兩人也被目擊到台北文華東方酒店展開婚宴場勘行程。Lulu出席活動時曾談及婚禮風格，透露將以「風情萬種」的新娘形象登場，整體造型由擔任設計師的妹妹親自操刀。她也坦言自己從小嚮往可愛、公主感的婚禮，籌備過程中夫妻偶有意見不同，但雙方都願意溝通協調，「不會有人硬要堅持己見」。



陳漢典也表示雖然從交往到結婚僅短短一年，但相處模式非常日常、自在，家中總是笑聲不斷。談到認定Lulu的關鍵，他深情表示：「我真的覺得找到一個可以相處一輩子的人，而且我很有信心，我不會跟她有任何有的沒有。」如今兩人婚宴時間地點曝光，對此雙方經紀人今也回應《三立新聞網》13字表示：「謝謝關心，屆時會跟大家分享！」

