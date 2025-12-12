陳漢典、Lulu曝婚禮進度！突爆是「一家三口」親揭喜事

陳漢典、「Lulu」黃路梓茵今(12)日兩人出席代言喜憨兒喜餅記者會。(記者胡舜翔攝)

〔記者林欣穎／台北報導〕陳漢典、「Lulu」黃路梓茵10月登記結婚，今(12)日兩人出席代言喜憨兒喜餅記者會，被問及婚禮進度笑回是「5566」，不過目前已經有先確認好賓客名單，陳漢典還說這兩天要「廣發英雄帖」，被問及做人進度，夫妻倆突脫口說今天是「一家三口」出席。

陳漢典、「Lulu」黃路梓茵預計在明年一月辦婚宴。(記者胡舜翔攝)

陳漢典與Lulu熱心公益，婚禮選用了喜憨兒喜餅，幽默形容喜餅就是他們的小孩，所以今天算是「一家三口」；兩人預計在明年一月辦婚宴，目前還在拼命追趕進度中，Lulu透露桌數應該介於40到80桌之間，婚禮則是以可愛風格為主。至於婚紗尺度，Lulu形容是「風情萬種」，陳漢典則大讚覺得很火辣，兩人日前還飛日本拍婚紗。

除了籌備婚事，做為尾牙熱門人選的兩人笑說都有盡量接，更向各大公司喊話說他們CP值很高。

陳漢典、「Lulu」黃路梓茵透露兩人日前還飛日本拍婚紗。(記者胡舜翔攝)

