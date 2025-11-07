陳漢典、Lulu登記結婚超慌亂！證件照歪頭被打槍 緊張到忘記住哪裡

娛樂中心／綜合報導

藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）在10月20日悄悄前往戶政事務所登記結婚，正式成為夫妻。今（7）日，Lulu於YouTube頻道公開一支12分鐘影片，首度曝光兩人登記當天的全紀錄，從搞笑失誤到甜蜜互動，感動之餘網友全笑歪腰。

陳漢典與Lulu兩人登記結婚的過程讓人笑了歪腰（圖／翻攝自Lulu YouTube）

影片一開場，兩人便透露當天順便要更換身分證照片，未料Lulu遞交照片因「頭歪臉沒擺正」遭工作人員退件，現場瞬間笑成一團。陳漢典則自嘲：「因為我們是諧（斜）星嘛！」怎料緊張氣氛中，他一度忘記戶籍地址該怎麼填，還誤以為統一編號欄要寫彼此的身分證字號，Lulu趕緊出聲糾正：「冷靜一點，你填錯啦！」夫妻倆互動自然可愛，讓辦事人員全程笑不停。

陳漢典與Lulu在親友們祝福下歡樂完成登記（圖／翻攝自Lulu YouTube）

當天兩人身穿素色服裝低調現身戶政所，在好友Amanda（劉紀範）與經紀人陳鎮川見證下完成登記，被路過民眾捕捉到溫馨畫面。Lulu表示，他們特地等金鐘獎結束後挑選吉日登記，「那天我們都很放鬆，沒有特別儀式，但覺得這樣剛剛好。」

事實上，Lulu先前受訪曾透露陳漢典平時不太說甜言蜜語，但行動派的他經常以真誠表現愛意，「他雖然不太講浪漫話，但常常做讓我感動的小事。」回想被求婚那天，她也笑說自己哭得一塌糊塗，「因為他真的很誠懇」。如今小倆口終於修成正果，也讓粉絲紛紛留言祝賀：「終於成真了！」、「這對CP太療癒！」、「祝永遠幸福！」

