陳漢典、Lulu笑婚禮進度「5566」 被問肚皮動靜給答案

陳漢典與Lulu正在籌備婚禮，目前進度約為「5566」，正著手處理賓客名單，預計宴請40至80桌，即將開始發送喜帖。兩人12日出席公益記者會，該團體將負責他們婚禮的喜餅。Lulu透露婚紗風格將是「風情萬種」，並分享她日前主持邱澤與許瑋甯婚禮的第一視角體驗。此外，羽球國手王齊麟與前樂天啦啦隊女孩陳詩媛也將於12月21日晚上在大直五星酒店舉行婚禮，陳詩媛日前更證實已有孕在身。

陳漢典、Lulu為公益記者會合體。（圖／TVBS）

陳漢典與Lulu的婚禮籌備工作正在積極進行中。兩人表示，婚禮籌備進度大約是「5566」，他們目前正在確認賓客名單，接下來將開始發送喜帖。關於宴席規模，兩人計劃準備約40至80桌。Lulu提到婚紗風格將會是「風情萬種」，展現她獨特的新娘魅力。Lulu也分享了她最近主持邱澤與許瑋甯婚禮的經驗，她感受到從主持人角度能最直接體會新人的緊張情緒。不過，兩人笑言自己的婚禮不會親自主持，「沒有新郎新娘還在主持的」，他們已經找了朋友擔任主持工作。

關於蜜月計畫，由於工作行程滿檔，兩人表示會「隨緣」安排。當被問及是否有「造人計畫」時，兩人笑著回應「無時無刻的計畫」，但隨即強調「就隨緣啦」，沒有特別設定什麼時間表。除了籌備婚禮外，兩人還將繼續合作主持節目，年底還會一起接跨年工作。

另一對喜事將近的新人是羽球國手王齊麟與前樂天啦啦隊女孩陳詩媛。兩人於今年6月登記結婚，10月陳詩媛已經懷孕。根據經紀人證實，他們的婚禮將於12月21日晚上在大直的一家五星級酒店舉行。至於婚禮當天是否會開放媒體拍攝，讓大家一同分享喜悅，經紀人表示希望能給新人多一些私人空間。

