陳漢典、Lulu笑曝「婚禮進度5566」！驚喜爆「一家三口」喜訊

演藝圈新婚夫妻檔陳漢典與Lulu黃路梓茵今（12）天下午合體現身活動，並宣布明年1月婚禮上要用公益喜餅，至於兩人的婚禮進度，Lulu開玩笑說「沒有7788，大概5566」，有找伴郎伴娘，主持人也邀請朋友擔任，新郎新娘當天分身乏術，陳漢典更意外爆「今天是一家三口出席」！

陳漢典、Lulu在10月中旬登記結婚後，一舉一動都備受關注，今天首度一同出席代言活動，為明年1月婚禮選擇喜憨兒喜餅，讚喜事同慶又兼做公益很棒，也透露目前婚禮進度「沒有7788、大概5566」，陳漢典在一旁開玩笑說「不是2266就好」。

陳漢典、Lulu選擇喜憨兒喜餅。圖／台視新聞

Lulu表示每天都有小進度，近期先確認賓客名單，後續才會廣發喜帖，目前桌數預定40到80桌左右，不敢把話說太死，最累的就是有比較多細節，想要盡量賓主盡歡。

陳漢典也表示，不只喜餅與幾米合作，婚禮布置有一區全是幾米風格，「會和展覽一樣」，而同為主持人的夫妻倆，笑說婚禮主持有找朋友，強調當天兩人不可能再主持，但目前人選保密，婚禮當天再揭曉。

陳漢典、Lulu新婚夫妻檔出席代言活動。圖／台視新聞

此外，被問到今天是否「一家三口」出席，陳漢典巧妙接話認同，因為是他和Lulu帶著完美小孩「喜憨兒喜餅」現身，完美結合代言品牌，讓全場稱讚，不過談到懷孕計畫，兩人都說隨緣、沒有計畫，有壓力反而會影響。

