陳漢典、LULU絕美婚紗照曝光 人品爆發富士山藏愛的密碼

陳漢典與Lulu去年10月登記結婚，1月25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，屆時將成為演藝圈一大盛事；兩人特別選在跨年期間寄出喜帖，作為給親友的新年驚喜，並公開一系列在日本富士山拍攝的唯美婚紗照，甜蜜指數破表！

Lulu和陳漢典的婚紗照選在河口湖富士山前拍攝。（圖／ 天地合娛樂提供 ）

Lulu身穿Demetrios Bridal Room旗下品牌婚紗，頭戴長頭紗、低胸純白禮服宛如「湖中女神」，與身著英挺西裝的陳漢典在富士山河口湖前浪漫依偎，畫面唯美動人。

婚紗照背後暗藏兩人的「幸福密碼」，陳漢典浪漫解釋：「Lulu個性比較外向，像太陽一樣照亮著我；而我個性內向，就像富士山一樣，會永遠穩定地陪在她身邊。」太陽與山的意象，完美詮釋了這對新人的相處模式與愛情承諾。

Lulu和陳漢典的絕美婚紗照曝光，兩人收起搞笑一面，深情拍攝。（圖／ 天地合娛樂提供 ）

拍攝期間，兩人幸運遇上連續五天大晴天，富士山更是天天清晰可見，彷彿為新人的終身大事「加持」。更令人驚喜的是，兩人拍攝時完全沒有事先討論動作，僅靠攝影師簡單指導就自然完成，默契十足的鶼鰈情深溢於言表。

陳漢典透露，因為拍出太多美照，決定將這些照片製作成婚禮小物：「要給賓客一個小驚喜！」而Lulu也預告婚禮當天將穿著同品牌婚紗，以「優雅兼具性感」六字形容，「絕對會讓大家驚豔！」

Lulu和陳漢典的富士山婚紗照，藏著對彼此的愛情宣言。（圖／ 天地合娛樂提供 ）

自稱「富士山發燒友」的Lulu則分享，九年前第一次到日本旅行就幸運看見完整富士山。她感性表示：「生活中不可能天天都是好天氣，難免有爭執或低潮，但重要的是這個人始終在身旁支持你，就像富士山一樣，不管看不看得到，它都在那裡。」

喜帖由Lulu的妹妹「路馬力」親自設計，紅色喜帖上除了富士山婚紗照，還圍繞著手牽手跳舞唱歌的可愛動物插畫，代表親友們一起參加婚禮。

更特別的是，喜帖暗藏婚禮布置彩蛋。Lulu解釋：「信封攤開像小海報，右半邊是馬戲團帳篷的『Lulu Land』，左邊是『Hank Land』。我們一人一個小樂園，但最後會在同一個地方相遇。」婚禮當天的視覺設計將比照這個概念呈現。

喜帖設計更暗藏深意：單看一面是「喜」字，遠看像新娘拿著花；另一面也是「喜」字，遠看像新郎手持愛心。攤開時兩個喜字合成「雙喜」，搭配英文標語「He is her joy, she is his happiness」（他是她的喜樂，她是他的幸福），Lulu感性表示：「我們依然都是完整的人，沒有因結婚而失去自己，而是兩個完整的人選擇走在一起。」

此次婚紗拍攝獲得星宇航空與日本星野集團大力支持。星宇航空董事長張國煒得知喜訊後，豪氣贈送兩人日本來回頭等艙機票。Lulu開心表示：「我跟老公都是人生第一次搭頭等艙，從貴賓室到機上收到許多暖心小禮物，整個旅途充滿驚喜！」

星野集團贊助旗下高級度假村【虹夕諾雅富士】套房，讓Lulu和陳漢典笑稱，拍婚紗像蜜月之旅。（圖／ 天地合娛樂提供 ）

住宿方面，星野集團贊助旗下高級度假村【虹夕諾雅富士】套房，讓這趟五天四夜行程堪稱「邊拍婚紗、邊度蜜月」的夢幻之旅。Lulu透露，當初抱著試試看的心情聯繫星野集團，沒想到公關「幾乎秒回」答應合作，「早晚透過落地窗，富士山美景立刻印入眼簾，身心都被療癒了！」

（圖／ 天地合娛樂提供 ）

（圖／ 天地合娛樂提供 ）

（圖／ 天地合娛樂提供 ）

（圖／ 天地合娛樂提供 ）

（圖／ 天地合娛樂提供 ）

