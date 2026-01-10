陳漢典、Lulu被爆搭機耍特權！本人現身6字喊冤

陳漢典與Lulu拍婚紗照爆爭議。（圖／翻攝自Lulu Instagram）





陳漢典與Lulu（黃路梓茵）2025年10月20日正式結為連理，將於1月25日於台北文華東方酒店舉辦婚宴；小倆口日前飛到日本拍攝婚紗照，想不到卻爆出「耍特權」爭議。對此，陳漢典今（10）日主持《黑白大廚：第2季》的「台版無限料理地獄活動」，也做出回應。

陳漢典與Lulu日前搭乘星宇航空頭等艙，飛往日本富士山河口湖前拍攝婚紗照，卻被同班機的商務艙乘客上網發文爆料，提到要使用頭等艙廁所時遭到空服員拒絕，質疑藝人耍特權、航空公司對乘客差別待遇。

針對「耍特權」爭議，陳漢典今日出席活動時澄清自己完全不知情，要看航空公司；他強調兩人就是正常的去搭飛機、拍照而已，對於這項指控感到很困惑：「公道自在人心！」坦言不會把事情放在心上，過去就讓它過去。



