陳漢典、Lulu被直擊見習婚禮「雙方父母都來了」 當眾依偎甜喝交杯酒

記者趙浩雲／台北報導

王偉忠監製的舞台劇《一村喜事：康樂隊來了》目前正在新北市空軍三重一村老眷村實景演出，舞台劇搭配眷村菜辦桌、吸引許多藝人來看戲。新婚的陳漢典與LuLu赫然出現在30日晚間觀眾席，當場被主持人請上台、客串新郎周定緯的「叔叔」與「嬸嬸」。

沒想到LuLu瞬間跟著主持人黃云歆的越南腔口音，也用越南腔說自己是「阮月嬌」，後來被拱要示範如何優雅的喝交杯酒，兩人還真在台上優雅繞了個圈，LuLu倚在漢典懷抱裡喝了交杯酒，幸福洋溢。

廣告 廣告

這場演出包括「親家」陳漢典爸媽、LuLu爸媽也來同樂，主婚人岑永康邀請雙方家長一同上台，接受全場賓客的賀喜，場面熱鬧有趣。岑永康特別問漢典的爸爸媽媽，將來媳婦進門要注意什麼？漢典爸爸笑說：「自由自在就好啦！」也問LuLu與漢典這對新人在家裡到底會不會煮飯，LuLu笑說「會煮，但會不會熟就不一定！」漢典補充「看運氣！」言談中滿滿新婚小夫妻的生活樂趣。

陳漢典與LuLu被直擊現身「見習婚禮」。（圖／金星文創提供）

賈永婕、王兆杰夫妻與王仁甫、季芹夫妻週末都來看戲，賈永婕笑說真的很精彩，其中康樂隊的高空疊椅表演，越堆越高、越來越刺激，看得她心臟都要停了。

王仁甫應邀上台秀出當兵所學的踢正步與答數，動作嫻熟、保證沒有「閃兵」，隨後他被主持人點到要換上戲服、秒變身「新郎叔叔」，王仁甫誠心傳授他與季芹維持婚姻幸福的秘訣，就在「千萬不要把錢全都交給老婆管，一定身上要留點錢！」逗得季芹在台下哈哈大笑，這些意想不到的大明星，以及沉浸式互動橋段，讓台上台下氣氛熱烈、笑聲不斷。

更多三立新聞網報導

離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝 見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情

許瑋甯讚邱澤「幫燒整桶熱水」讓她淪陷 真相曝光：應該不是在家裡

許瑋甯、邱澤婚禮太狂！一票人重溫狂刷《當男人戀愛時》隔4年又衝排行

捲粿王不倫！簡廷芮首Po全家福「不露臉0笑容」網對比美國行：騙不了人

