陳漢典、LuLu見習《喜事》變客串

王偉忠監製的沉浸式辦桌舞台劇《一村喜事：康樂隊來了》近期正在新北市空軍三重一村實景演出，吸引不少藝人名人來看戲。新婚的陳漢典與LuLu赫然出現在11月30日晚間觀眾席，當場被主持人黃云歆請上台、客串新郎周定緯的「叔叔」與「嬸嬸」，連雙方家長也被「主婚人」岑永康一起請上台同樂。

多才多藝的LuLu瞬間跟著黃云歆的越南腔口音，也用越南腔搞笑自介是「阮月嬌」；後來被拱示範如何優雅地喝交杯酒，兩人還真在台上優雅繞了個圈，LuLu倚在陳漢典懷抱裡喝了交杯酒，幸福洋溢，閃瞎全場觀眾。

岑永康邀請陳漢典爸媽、LuLu爸媽也上台同樂，接受全場賓客的賀喜，場面熱鬧有趣。岑永康問陳漢典的爸媽：「媳婦進門要注意什麼？」陳爸爸笑說：「自由自在就好啦！」還問LuLu與陳漢典在家裡會不會煮飯，LuLu笑說：「會煮，但會不會熟就不一定！」陳漢典補充「看運氣」，言談中滿滿新婚小夫妻的幽默生活情趣。

台北101董事長賈永婕與老公王兆杰、王仁甫和季芹兩對夫妻上周末也來看劇，賈永婕笑說真的很精采，其中康樂隊的高空疊椅表演，越堆越高、越來越刺激，看得她心臟都要停了。

王仁甫應邀上台秀出當兵所學的踢正步與答數，動作嫻熟、保證沒有「閃兵」，隨後他被主持人點到要換上戲服、秒變身「新郎叔叔」，王仁甫誠心傳授他與季芹維持婚姻幸福的祕訣，就是「千萬不要把錢全都交給老婆管，一定身上要留點錢」，逗得季芹在台下哈哈大笑。