陳漢典、Lulu 昭和風婚紗藏「3大命定巧合」 撞衫30年前母造型「跨時空默契」、意外「壽」站上車

陳漢典、Lulu再釋出另外兩套絕美婚紗照。

繼先前曝光喜帖並首度公開赴日本富士山拍攝的兩套夢幻婚紗後，陳漢典、Lulu 在 1 月 25 日婚宴大喜之日倒數十天前夕，再度釋出另外兩套絕美婚紗照。親任婚紗照及婚禮「總企劃」的 Lulu 特別為每一套婚紗寫下自己與老公陳漢典對彼此的「心動告白宣言」，並別出心裁地分為「你是我的穩定資料」、「怪有趣的靈魂」、「謝謝你，我最好的朋友」、「穿越時空愛上你」四大篇章。除了先前在富士山與虹夕諾雅取景的風格外，這次曝光的造型大走日系浪漫典雅風與昭和年代復古路線，不僅視覺直逼電影規格，拍攝過程更藏滿愛意與「三大命定巧合」，為這段姻緣增添溫情佳話。

陳漢典、Lulu昭和復古婚紗照公開。

撞衫媽媽 30 年前婚紗促成跨時空母女連心

在這次曝光的婚紗照中，最讓 Lulu 感到驚喜與感動的，莫過於一套帶有昭和復古浪漫風的造型。她透露這套禮服原本只是上網隨意搜尋後找出來的範本，沒想到造型師準備的成品一曝光後，竟無心插柳地與媽媽 30 年前結婚時所穿的婚紗款式幾乎一模一樣，連細節都高度雷同。這段「英雌所見略同」的巧合，讓這套婚紗意外促成一段跨時空的母女連心。Lulu 開心表示：「造型師根本不知道我媽媽當年結婚穿的是哪一套，沒想到最後挑中的款式與媽媽當年出嫁時穿的超像，而且原本還有多準備一套但沒穿到的粉紅色禮服也十分相像，只能說母女連心，真的很神奇，有一種跨時空的默契，連我媽都覺得很不可思議，好像冥冥之中有什麼連結。」

Lulu與媽媽母女連心。

驚喜解鎖日本電車拍攝意外於壽站上車

為了完整呈現昭和年代的復古氛圍，這套「昭和復古浪漫風」婚紗更特地拉隊前往日本車站拍攝。原本擔心電車拍攝申請困難，Lulu 透露過程確實皇天不負苦心人，歷經多次申請，直到最後一刻竟奇蹟似的獲准進入車廂取景，完全展現這對新人「好運到」的奇蹟。更巧的是，拍攝當天隨機上車的車站名竟然就叫做「壽」，且該地為無人車站，當地更流傳許多人會特地購買「壽」站車票作為結婚紀念。這讓 Lulu 忍不住直呼：「真的太有意義跟紀念價值了，完全是命中注定的巧合。」

陳漢典、Lulu在拍攝婚紗時，發生幸運的事，在「壽」站上車。

延續父母 30 週年紀念品牌意義非凡

除了禮服款式與車站名的巧合，第三個命定連結則與品牌有關。另一套日系典雅風婚紗來自台灣設計師品牌「富松梅」，這套由設計師全手工製作的經典婚紗也暗藏親情巧合。Lulu 透露，由於父母親在結婚 30 週年紀念時曾穿過該品牌，這次能自己再次穿上同品牌拍婚紗，可說別具意義。拍攝場景選在虹夕諾雅的森林間，搭配陳漢典的美式復古西裝，整體呈現出宛如老電影般的溫柔氣氛，也成為她心中最喜歡的造型之一。Lulu 坦言，自己在計畫每一套婚紗時，腦中都已先有對應場景：「很幸運的是，最後幾乎都能照著我腦海中的畫面一一完成。」

陳漢典、Lulu婚宴進入倒數階段。

婚禮總企劃 Lulu 日睡四小時陳漢典心疼當軍師

除了婚紗造型與行程安排幾乎都由 Lulu 提出構想，婚宴本身的節目流程及細節也由她一手規劃。身為新郎的陳漢典則以「軍師」身分提出建議，兩人再反覆討論後才定案。陳漢典笑說：「基本上所有計畫都是她的提議，但我每次都覺得很棒，所以幾乎沒有意見不合，就算有，也都是很順的溝通。」隨著婚宴日期進入最後衝刺階段，兩人近期每天睡眠都只剩四、五個小時，陳漢典坦言很心疼老婆一人當多人用，他感性表示：「最辛苦的其實是 Lulu，她對婚禮有很多想像，也真的一步一步把事情完成，我真的很感謝她。」這場結合創意、情感與巧合的世紀婚禮，將於 1 月 25 日在文華東方正式登場。

婚紗造型與行程安排幾乎都由 Lulu 提出構想。

陳漢典、Lulu幾乎沒有意見不合的狀況。

進入婚宴倒數衝刺階段，陳漢典、Lulu兩人睡眠時間都變少。

陳漢典表示，非常感謝老婆Lulu。



