陳漢典、Lulu 赴日拍婚紗！甜蜜搭富士山美景超浪漫 婚禮將在「這天」舉行

陳漢典、Lulu（黃路梓茵）宣布於本月25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，喜帖中夫妻倆在富士山前浪漫依偎、親密碰鼻的模樣令人稱羨。而拍攝當日天公作美，二人頂著豔陽、並在清晰富士山美景的「見證」下完成婚紗照攝影，陳漢典甜蜜形容：「因為 Lulu 是個性比較『E』人的 Sunny Girl，她就像太陽一樣照亮著我；而我的個性比較『I』，就像這座富士山一樣，會永遠穩定地陪在她身邊。」

兩人坦言婚紗拍攝前完全沒有討論任何動作，當下僅靠著親友們的「花式稱讚」及攝影師的簡單指導就自然而然地完成。也正因為拍出太多奇蹟美照，讓他們靈機一動，決定把這些照片變成「實用」的婚禮小物，陳漢典笑說：「屆時要給受邀前來的賓客一個小驚喜」，至於被問到婚禮當天的婚紗樣式及尺度，Lulu 賣關子表示：「優雅兼具性感，絕對會讓大家驚豔！」

值得一提的是，發給親友們的喜帖是由 Lulu 的妹妹「路馬力」親自操刀設計，紅色喜帖上除了放上夫妻在日本富士山取景拍下的浪漫婚紗照外，周圍還圍繞著一群手牽手跳舞、唱歌的可愛動物插畫，畫面喜氣洋洋又童趣十足，Lulu 笑說：「那些動物就是代表我們的親友們，大家手牽手一起來參加我們的婚禮。」

而不只外觀可愛更暗藏婚禮布置「彩蛋」，Lulu 表示：「信封攤開來就是小海報，分成兩邊，在右半邊像是馬戲團的帳篷，就是"LULU LAND"，左邊寫"HANK LAND"則是漢典。」另外她更預告，婚禮當天的整體視覺設計將比照這個概念呈現，「我們一人一個小樂園，但最後會在同一個地方相遇。」即將步入婚禮紅毯的 Lulu 感性表示：「雖然我們結婚了，但我們夫妻倆依然都是一個完整的人，沒有因為結婚而失去自己、變成另一個人，而是兩個完整的人選擇走在一起。」

