陳漢典Lulu世紀婚宴淚崩！吳宗憲豪擲200萬紅包警告「不能反悔」
藝人陳漢典與黃路梓茵於1月25日晚間在台北文華東方酒店舉行婚宴，現場席開70桌，宴請約650位親朋好友共襄盛舉。這場被譽為演藝圈世紀婚禮的盛會，賓客陣容媲美三金典禮，包括吳宗憲、王偉忠、王力宏、許光漢、KID、曾莞婷以及前羽球球后戴資穎等重量級人物均到場祝賀。
婚禮從早上便展開，迎娶車隊由一整排55688計程車組成，主禮車更由Lulu擔任職業駕駛的父親親自駕駛，完成護花任務。晚宴現場，身著白色洋裝的Lulu一進場便瞬間淚崩，新郎陳漢典與Lulu父母同樣紅了眼眶。
在誓言環節，Lulu向陳漢典深情告白表示，原本以為自己很獨立勇敢，但現在變膽小了，因為變得不能沒有對方。陳漢典則甜蜜回應，不管過了幾輩子，永遠不會忘記她，兩人隨即深情親吻，全場響起熱烈掌聲。
證婚人吳宗憲一登場便幽默表示，今天是來證明這兩個人都昏了。他同時兌現先前承諾，宣布將包200萬大紅包，但附帶條件是拿到紅包的人一生都不能再改變，暗示兩人婚姻必須長久。
婚禮現場處處可見Lulu巧思，兩位新人又唱又跳，氣氛熱烈。抽捧花環節由Lulu好閨密曾莞婷幸運抽中，讓她驚嚇直呼還不想結婚，引發全場歡笑。許光漢的桌牌更搞笑取名為「許光漢典」，展現賓客們的祝福創意。
主持婚禮的藝人黃豪平在社群媒體發文感性表示，陳漢典與Lulu結婚是台灣當天發生的兩件不可能的事之一，難度甚至超過攀爬台北101。他指出兩人必須在過去一年瞞著所有親朋好友和媒體，從超級好朋友跨越友誼高牆成為戀人，最終步入禮堂，實屬不易。
戴資穎也在社群平台發文祝福，表示能在現場見證兩人最美好的一天，真是太幸福也太幸運。她祝願兩人未來的日子平凡中有甜、日常裡有光，一直幸福下去。
這對新人於去年10月20日正式登記結婚，選擇在農曆新年前舉辦婚宴，為2025年演藝圈帶來第一場盛大喜事。從早上迎娶到晚間婚宴，兩人全程洋溢幸福笑容，Lulu婚紗展現性感魅力，陳漢典眼神始終鎖定老婆，甜蜜指數爆表，為這場世紀婚禮畫下完美句點。
更多品觀點報導
洪詩淪免費看護？婚前照顧失智公公「把屎把尿」引爆輿論戰
超可怕瘋狂追求！痴男竟把警局告誡書當結婚證書 下場曝
其他人也在看
憲哥當陳漢典、Lulu證婚人「婚禮口誤」全場嚇爛！Lulu曝兩百萬紅包下落
身為證婚人的憲哥似乎太開心，一時口誤說：「我最沒有資格當證人！」被糾正後幽默回：「這裡不是法院啊？」接著表示：「陳漢典和Lulu是在我眼下成就這情感，把我蒙在鼓裡。」憲哥並回憶起當時兩人公開在一起的消息時，他剛好在開車，讓他嚇到一度停在路邊以免出車禍。相關報導：吳宗憲「婚禮口誤」全場嚇爛！Lulu曝兩百萬紅包下落 #吳宗憲 #陳漢典 #LuluYahoo奇摩娛樂 影音 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
龍千玉低調現身曹西平追思會 哀送前小叔最後一程
曹西平與包偉銘為同期出道藝人，過去曾同台主持電視節目《來電50》，卻多年來屢傳「王不見王」的不合傳聞。今告別式上，包偉銘身穿全黑、戴著墨鏡低調現身，未接受訪問便快步進入會場，以行動送別昔日戰友，格外引人關注。此外，藝人黃鐙輝也現身致意。他感性回憶，曹西平生...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 11則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董志成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董志成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 1 小時前 ・ 7則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 4則留言
Lulu、陳漢典婚宴半個演藝圈都到了 愛雅挺8個月大孕肚給「好孕秘訣」
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu今（25日）在東方文華辦婚宴，席開70桌，賓客來了650人，相當盛大，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 6 小時前 ・ 7則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1則留言
Lulu婚宴端壽桃幫阿Ken慶生！被催婚安心亞不藏了 秒回「1句話」
去年10月20日正式結為連理的陳漢典與Lulu，今晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，而今日正好也是男星阿Ken的生日，因此陳漢典跟Lulu還特別準備壽桃幫忙慶生，並在台上搞笑催婚他跟安心亞，阿Ken真實表情全都被拍下。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
王子捲不倫戀停工！照常出席公司尾牙 現況曝光
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導王子（邱勝翊）去年遭范姜彥豐爆料與妻子粿粿婚內出軌，事後王子已經發文道歉並表示與粿粿「確實有越界」而他所屬經紀公司...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 46則留言
放鳥羅生門／獨家！拍戲撞期不吭聲 王識賢遭爆料唱婚宴放鳥
影視歌三棲的王識賢，從早期的電視劇《意難忘》《夜市人生》到近期的電影《角頭》系列，歌聲與演技兼具，受年輕族群喜愛也是尾牙邀請的寵兒，而他的經紀人就是結婚超過20年的愛妻小芸（陳憶華），夫妻於公於私都互相扶持，王識賢曾讚老婆非常能幹，維持婚姻幸福的祕訣是「聽老婆的就對了」。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 20則留言
白敬亭、宋軼爆分手！狗仔曝私下互動 秒衝微博熱搜
白敬亭、宋軼爆分手！狗仔曝私下互動 秒衝微博熱搜EBC東森娛樂 ・ 17 小時前 ・ 2則留言
阿湯哥也申請過爬台北101！劇組遭拒 李永萍談行銷：若影視協拍是很好方案
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導美國攀岩傳奇霍諾德（AlexHonnold）昨（25）日挑戰徒手攀登台北101，歷時1小時31分成功登頂，讓世界看見台灣。對此，前...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 37則留言
《薰衣草》男神合肥現蹤！土潮穿搭遭譏「暴發戶」 49歲凍齡神顏網驚呆
曾以《薰衣草》、《海豚灣戀人》紅遍全亞洲，受封為「初代偶像劇王子」的港星許紹洋，近年將事業重心轉往中國。現年 49 歲的他，近日在合肥商演期間被粉絲偶遇並留下合影。然而，許紹洋當天極具個人風格的穿搭卻意外成為焦點，特別是腰間的鮮紅配件，被部分毒舌網友調侃充滿「暴發戶」既視感，掀起兩極評價。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6則留言
黃曉明爆分手葉珂「與Angelababy同遊迪士尼」被直擊 離婚4年私下真實互動全曝光
中國男星黃曉明當年舉辦世紀婚禮，喜娶小13歲的Angelababy（楊穎），不過看似幸福美滿的7年婚姻，卻在2022年宣布離婚，雙方一舉一動仍引發關注。據了解，黃曉明分手新歡葉珂後，25日被民眾直擊，一同現身迪士尼，私下真實互動也全被拍下。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 9則留言
林俊傑認愛網紅女友後首同框 0偽裝甜蜜看電影被捕捉
金曲歌王林俊傑出道至今鮮少公開感情生活，去（2025）年12月29日卻突然在社群認愛網紅女友七七，且去年暑假完成巡迴演唱會的他，近期似乎想把握時間與女友相處，就有網友近日在新加坡偶遇小倆口，私下互動也隨即引起討論。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 10則留言
典LU婚禮》許光漢「這名字」現身全場暴動！Lulu當面拒絕：只要嫁陳漢典
陳漢典與 Lulu黃路梓茵今（25）日於台北文華東方酒店舉行盛大婚禮，現場席開 70 桌，星光熠熠的程度被形容「比三金頒獎典禮還誇張」。而婚禮現場最大的驚喜，莫過於「國民老公」許光漢的帥氣現身，他不僅人到場，名字還被諧音幽默玩梗，讓全場賓客笑聲不斷。自由時報 ・ 1 天前 ・ 6則留言
真美子飄孕味？大谷獲獎攜愛妻出席晚宴！網友：好像又要有家族新成員了
體育中心／綜合報導道奇隊「二刀流」大谷翔平出席全美棒球記者協會（BBWAA）年度頒獎晚宴，身邊還帶著愛妻真美子一起現身，郎才女貌的兩人依舊羨煞眾人；不過也有不少網友發現，穿著露肩晚禮服的真美子，身形似乎有些變化，跟世界大賽期間相比變得「豐滿」一些，腹部似乎還微微隆起，因此紛紛猜測「難道真美子又有喜了嗎？」、「我覺得大谷家要有新成員了」。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 8則留言
「永遠的小倩」王祖賢58歲了還是好美！自拍影片罕見全臉入鏡 素顏氣質依舊在線！
影片中，王祖賢語氣平靜卻很有力量，她說：「我希望我無論幾歲，永遠都能順著自己的心意而活，讓時間成為禮物，活出我喜歡的樣子。」短短幾句話，被不少粉絲形容是「一聽就懂她現在過得很好的那種狀態」。其實早在去年二月，王祖賢就在加拿大開設屬於自己的艾灸養生會館，吸...styletc ・ 3 天前 ・ 37則留言
曹西平最後謝幕！全場不哭「改吹哨子」 遺語叮嚀：日子是過出來的
資深藝人曹西平今（27）日於台北市立懷愛館景明廳舉行《最後的安可》追思會。現場打破傳統喪禮的肅穆陰沉，治喪團隊以「最後一場演唱會」為核心，完美復刻曹西平傳奇的演藝生涯。從門口震撼的「醜八怪」招呼聲，到全場齊吹哨子的安可儀式，都盼體現曹西平「活得精彩」的人生哲學。自由時報 ・ 3 小時前 ・ 4則留言