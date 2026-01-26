陳漢典Lulu世紀婚宴淚崩！吳宗憲豪擲200萬紅包警告「不能反悔」

藝人陳漢典與黃路梓茵於1月25日晚間在台北文華東方酒店舉行婚宴，現場席開70桌，宴請約650位親朋好友共襄盛舉。這場被譽為演藝圈世紀婚禮的盛會，賓客陣容媲美三金典禮，包括吳宗憲、王偉忠、王力宏、許光漢、KID、曾莞婷以及前羽球球后戴資穎等重量級人物均到場祝賀。

婚禮從早上便展開，迎娶車隊由一整排55688計程車組成，主禮車更由Lulu擔任職業駕駛的父親親自駕駛，完成護花任務。晚宴現場，身著白色洋裝的Lulu一進場便瞬間淚崩，新郎陳漢典與Lulu父母同樣紅了眼眶。

在誓言環節，Lulu向陳漢典深情告白表示，原本以為自己很獨立勇敢，但現在變膽小了，因為變得不能沒有對方。陳漢典則甜蜜回應，不管過了幾輩子，永遠不會忘記她，兩人隨即深情親吻，全場響起熱烈掌聲。

證婚人吳宗憲一登場便幽默表示，今天是來證明這兩個人都昏了。他同時兌現先前承諾，宣布將包200萬大紅包，但附帶條件是拿到紅包的人一生都不能再改變，暗示兩人婚姻必須長久。

婚禮現場處處可見Lulu巧思，兩位新人又唱又跳，氣氛熱烈。抽捧花環節由Lulu好閨密曾莞婷幸運抽中，讓她驚嚇直呼還不想結婚，引發全場歡笑。許光漢的桌牌更搞笑取名為「許光漢典」，展現賓客們的祝福創意。

主持婚禮的藝人黃豪平在社群媒體發文感性表示，陳漢典與Lulu結婚是台灣當天發生的兩件不可能的事之一，難度甚至超過攀爬台北101。他指出兩人必須在過去一年瞞著所有親朋好友和媒體，從超級好朋友跨越友誼高牆成為戀人，最終步入禮堂，實屬不易。

戴資穎也在社群平台發文祝福，表示能在現場見證兩人最美好的一天，真是太幸福也太幸運。她祝願兩人未來的日子平凡中有甜、日常裡有光，一直幸福下去。

這對新人於去年10月20日正式登記結婚，選擇在農曆新年前舉辦婚宴，為2025年演藝圈帶來第一場盛大喜事。從早上迎娶到晚間婚宴，兩人全程洋溢幸福笑容，Lulu婚紗展現性感魅力，陳漢典眼神始終鎖定老婆，甜蜜指數爆表，為這場世紀婚禮畫下完美句點。

