陳漢典Lulu回應了！嘻小瓜6600紅包遭嫌少 典Lu「真實態度」曝光

嘻小瓜日前赴文華東方酒店出席陳漢典與Lulu（黃路梓茵）世紀婚宴，送上6600元紅包作為祝福，本是取其吉利寓意，卻遭部分網友狠酸「全場包最少」，昨（29）日火大拍片反擊。影片中，他表示事後已私訊Lulu，表明若金額不妥願意補上，如今也公開Lulu回應內容。

陳漢典與Lulu婚禮眾星雲集。（圖／記者鄭孟晃攝影）

嘻小瓜紅包金額曝光後引來質疑，昨解釋已上網查詢單人赴宴行情價，多落在3600元到6600元之間，且自己只是演藝圈的「打工仔」，並非外界想像中的高收入藝人。他同時公開與Lulu私訊內容，強調自己並非不懂禮儀或貪小便宜，「如果真的不適合，我願意再包給你們。」畫面雖顯示Lulu已讀，但未呈現回覆內容。

嘻小瓜送上6600元紅包，卻引來部分酸民質疑。（圖／翻攝自嘻小瓜IG）

影片一出再度掀起熱議，有網友質疑新人為何不出面處理，「被公審，主人不緩頰，真的太扯。」對此，嘻小瓜急忙澄清「他們有回覆我，我自己只是顧慮對方感受，沒有把私訊內容說出來，但他們真的不在意費用，他們很開心大家來參與」，陳漢典哥哥也親自留言力挺：「很感謝你來，很開心看到你。影片真的好笑，哈哈哈。」

