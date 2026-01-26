陳漢典LuLu婚禮太狂！陶晶瑩同框三大男神嗨喊：台灣三座發電機

藝人黃路梓茵（LuLu）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，席開70桌、邀請約650位親友共同見證幸福時刻。陶晶瑩受邀出席婚禮，興奮在臉書曬出與邱澤、許光漢、柯震東三大男神的同框合照，引發網友熱烈討論。

黃路梓茵（LuLu）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴。（圖／讀者提供）

陶晶瑩25日在臉書發文祝福新人：「非常祝福漢典和Lulu！兩位可愛的朋友佳偶天成！」她也透露自己在婚禮上的意外收穫，「謝謝他們的邀請讓我碰到三大男神！演戲最有靈魂、眼神最會勾人，每位都散發獨特的魅力，自成一格！台灣三座發電機！」貼文附上與邱澤、許光漢、柯震東的合照，讓粉絲羨慕不已。

廣告 廣告

陶晶瑩（左2）曬出與邱澤、許光漢、柯震東三大男神的同框合照 。（圖／翻攝 陶晶瑩 臉書）

貼文一出立刻引發網友熱烈回應，有人留言：「真的眾星雲集，好人緣」、「連三金都兜不齊的男神們」，更有網友搞笑建議「這三個應該直接做成人形立牌放在那裡給人家拍」、「三個男神這組合好狂」，不過也有網友問「請問是電影還是電視劇」、「大概打算什麼時候會上映播出」。

陶晶瑩婚宴碰到三大男神邱澤、許光漢、柯震東 。（圖／翻攝 陶晶瑩 臉書）

婚禮現場眾星雲集，許光漢坐在台下觀禮，賓客字卡寫著「許光漢典」，LuLu透露這個名字是許光漢主動提議的，還不忘對陳漢典甜喊：「許光漢在我面前我也要嫁給你。」婚禮既搞笑又感人。

延伸閱讀

半導體通路被市場低估！大摩初評文曄喊買

AI掀半導體結構性轉變 野村看好聯電、世界先進目標價大升五成

記憶體大戰白熱化！三星下月量產HBM4供貨輝達 搶攻AI市場