陳漢典LuLu婚禮太狂！陶晶瑩同框三大男神嗨喊：台灣三座發電機
藝人黃路梓茵（LuLu）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，席開70桌、邀請約650位親友共同見證幸福時刻。陶晶瑩受邀出席婚禮，興奮在臉書曬出與邱澤、許光漢、柯震東三大男神的同框合照，引發網友熱烈討論。
陶晶瑩25日在臉書發文祝福新人：「非常祝福漢典和Lulu！兩位可愛的朋友佳偶天成！」她也透露自己在婚禮上的意外收穫，「謝謝他們的邀請讓我碰到三大男神！演戲最有靈魂、眼神最會勾人，每位都散發獨特的魅力，自成一格！台灣三座發電機！」貼文附上與邱澤、許光漢、柯震東的合照，讓粉絲羨慕不已。
貼文一出立刻引發網友熱烈回應，有人留言：「真的眾星雲集，好人緣」、「連三金都兜不齊的男神們」，更有網友搞笑建議「這三個應該直接做成人形立牌放在那裡給人家拍」、「三個男神這組合好狂」，不過也有網友問「請問是電影還是電視劇」、「大概打算什麼時候會上映播出」。
婚禮現場眾星雲集，許光漢坐在台下觀禮，賓客字卡寫著「許光漢典」，LuLu透露這個名字是許光漢主動提議的，還不忘對陳漢典甜喊：「許光漢在我面前我也要嫁給你。」婚禮既搞笑又感人。
許光漢傻眼！合照于美人重度美肌「被修成小炳」 網：我幻滅了
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，嘉賓陣容一字排開媲美「三金」年度盛會。資深主持人于美人受邀出席，事後在社群曬出與「國民男友」許光漢的合照，沒想到卻有網友發現，許光漢因為美肌過度，意外撞臉藝人小炳（余俊賢）。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
Lulu婚宴王力宏驚喜現身 新娘當眾向許光漢喊話：還是要嫁陳漢典
演藝圈「國民 CP」修成正果！藝人陳漢典與 Lulu（黃路梓茵）今（25）日晚間於台北文華東方酒店舉行盛大婚禮。現場席開 70 桌，超過 650 位影視大咖共襄盛舉，將文華廳擠得水洩不通。婚宴現場星光璀璨，除了「師父」吳宗憲坐鎮證婚，男神許光漢及歌王王力宏也低調現身，讓這場婚宴宛如金鐘獎與金曲獎的合體盛事。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 1則留言
半個演藝圈都來了！Lulu、陳漢典文華東方大婚笑聲不斷，文定儀式中式造型成驚喜彩蛋
半個演藝圈到齊，婚禮現場星光密度破表Lulu 黃路梓茵與陳漢典兩個主持人出身的大婚，賓客名單一曝光就引發熱議。當天包括許光漢、王力宏、吳宗憲、陶晶瑩、邱澤等圈內重量級人物皆親自到場祝福，星光陣容被形容「宛如走進頒獎典禮現場」。賓客橫跨主持、戲劇、音樂多個世代，...styletc ・ 1 天前 ・ 13則留言
「老公，下輩子一定要再找到我！」Lulu、陳漢典婚禮誓詞太浪漫 讓全場都哭了
藝人 Lulu（黃路梓茵）與陳漢典昨（25）日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，現場席開70桌，邀請約650位親友到場見證。現場氣氛溫馨，新人一進場就忍不住落淚，在交手儀式中，Lulu先擁抱父母，由Lu爸親手將愛女交託給陳漢典，氣氛相當感人。隨後進入誓詞環節，兩人真情流露、哭成一片，也成為整場婚禮最動人的時刻。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 發表留言
黃豪平力扛「Lu典婚禮」主持！驚曝超狂緣分 比爬上101還難
陳漢典、Lulu昨（25日）晚在台北文華東方酒店舉辦世紀婚禮，幾乎把整個台灣娛樂圈都給搬來，現場眾星雲集，也顯現夫妻倆的超狂人脈。然而，負責扛起婚禮主持重責大任的黃豪平，也感性寫下文章祝福新人，「一定要幸福喔！」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
誰結婚？明星發文祝賀LuLu、陳漢典「卻全附與許光漢合照」 網笑翻：還以為粉絲見面會
「欸不是、都是許光漢，都沒人發新郎新娘？」藝人陳漢典與LuLu（黃路梓茵）前天（25日）在台北文華東方酒店舉辦婚宴，席開約70桌，邀請近650位親友到場祝賀，現場可說星光熠熠。然而婚禮結束後，多位參與的藝人在社群分享與許光漢的合照，意外讓他成為網友討論焦點。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前 ・ 發表留言
許瑋甯超挺！趕回台北參加典Lu婚禮 下衣失蹤同框邱澤
許瑋甯超挺！趕回台北參加典Lu婚禮 下衣失蹤同框邱澤EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5則留言
陶晶瑩1晚集郵3男神
「典Lu夫妻檔」陳漢典、Lulu黃路梓茵25日晚間席開70桌、砸數百萬於文華東方酒店舉辦世紀婚禮，賓客幾乎可以說是「整座演藝圈都來了」。看著他們出道的陶晶瑩也是座上賓，她當晚出席婚宴後，馬上發文祝賀小兩口新婚快樂，並曬出與台灣3位男神的貼身合照，含金量之高，讓粉絲們看了通通暴動。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
缺席LuLu、陳漢典大婚！張小燕健康亮紅燈休養中 親揭背後暖心原因
藝人黃路梓茵（LuLu）與陳漢典25日在台北文華東方酒店盛大舉辦婚宴，席開70桌，一共邀請約650位親友到場祝福，在演藝圈擁有好人緣的兩人，前來的賓客包含多組重量級嘉賓，陣容相當豪華，不過原訂會出席的「綜藝大姐」張小燕臨時缺席，引發外界關注。對此，她也親自說明原因。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
Lulu爆文定現場全家哭慘！陳漢典感性告白：「結婚就是貪圖妳的美貌」 大方談生子計畫
演藝圈今日迎來開春最強喜事！金鐘主持搭檔陳漢典與Lulu（黃路梓茵）今（25）日於台北文華東方酒店盛大舉辦婚宴。這場備受矚目的世紀婚禮席開70桌，宴請約650位親友，現場眾星雲集，嘉賓陣容橫跨綜藝、戲eNews ・ 1 天前 ・ 發表留言
曾莞婷抽中陳漢典、Lulu捧花 驚恐反應全曝光：先不要！
隨後進入萬眾矚目的「抽捧花」環節。受邀上台的嘉賓陣容亮眼，由戲劇女神曾莞婷、藝人Amanda以及 Lulu的兩位閨密一同參加，在眾人屏息期待下，最終由曾莞婷幸運抽得這束象徵幸福的捧花。抽中捧花的曾莞婷驚恐地說：「先不要好不好！」Lulu在一旁表示不一定要結，但希望會有人...CTWANT ・ 2 天前 ・ 發表留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
胡瓜尷尬想找台階 被民眾笑：反應真的不太好
胡瓜率領《綜藝大集合》日前前進台南安定保安宮錄影，這座地方重要信仰中心供奉「雙主神」保生大帝與天上聖母，不僅能求平安、求健康，還能抽藥籤，在地信眾絡繹不絕，也為節目增添濃厚廟宇氛圍。Yahoo娛樂訊息 ・ 1 天前 ・ 1則留言
吳宗憲證婚Lulu、陳漢典！自嘲「沒資格」還被追問200萬紅包 笑回：來追債的啊？
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導主持天王吳宗憲昨（25）日擔任Lulu（黃路梓茵）與陳漢典婚禮證婚人，席開70桌、星光熠熠。吳宗憲先前豪氣承諾，若兩人...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
陳漢典、Lulu婚宴大贏家出爐！陶晶瑩合照3男神 1次集齊台灣3座發電機「最狂」
藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）於昨（25日）在台北文華東方酒店舉行盛大婚禮，現場星光熠熠，宛如大型頒獎典禮。演藝圈前輩陶晶瑩也受邀出席，見證這對螢幕CP修成正果。不過，婚禮現場最令人驚豔的畫面之一，莫過於陶晶瑩曬出與現場三位頂級男神的合照，讓網友直呼：「陶子姐才是全場最大贏家！」鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Lulu陳漢典喜餅藏超暖意義！手寫卡片致親友：總該相信了吧
陳漢典和Lulu的世紀婚禮已經在昨（25日）圓滿落幕，許多親朋好友都陸續收到、開箱夫妻倆幸福的婚宴喜餅，背後也藏著相當溫暖的含意。對此，藝人黃豪平更曝光陳漢典、Lulu的可愛手寫小卡，與大家分享喜悅。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
