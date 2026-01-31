陳漢典Lulu婚禮變「紅包公審大會」！知名作家公開痛批：關你屁事？

記者蔡維歆／台北報導

陳漢典與Lulu（黃路梓茵）日前舉行婚禮本是一樁演藝圈喜事，未料紅包金額竟成全民關注焦點。從網友嫌棄小S包1.6萬太少，到緊盯吳宗憲是否包200萬禮金，連嘻小瓜包6600元都被酸全場包最少。對此作家冒牌生痛批，紅包應依能力與交情而定，這類「越界」的公審現象，簡直是披著關心外衣的管閒事。

冒牌生發文痛批酸民。（圖／翻攝自臉書）

冒牌生分享個人經驗指出過去有明星好友結婚，自己在限時動態分享喜悅，竟也遭陌生網友私訊追問紅包金額。他痛批表示許多網民一輩子都收不到Lulu的喜帖，卻急著幫人「護紅包」，這種行為根本是越界。冒牌生直言，「在別人的人生喜事裡，你沒有角色，請不要硬要加戲。」對於那些披著「關心」外衣、行八卦慾望之實的網友，他最想回擊的一句話就是：「關你屁事」。他認為結婚應是與友同樂的聚會，呼籲大眾停止無謂的金額攀比與公審。

而嘻小瓜日前PO出婚宴畫面，隨後開玩笑表示落淚原因其實是「又沒了6600」，讓網友全都笑翻，Lulu也在留言區笑到飆粗口。豈料禮金數字卻被網友大做文章，狠酸「6600紅包，如果帶伴吃喜酒是對方虧耶」、「包6600數字很吉利，我猜你是不是全場包得最少的一個呀」。對此嘻小瓜也第一時間留言反擊「抱歉我都是一個人，是在哈囉」，甚至網友更質疑他出席婚宴只是為了蹭流量，他也反嗆：「我一個藝人都沒拍（照）喔，只跟新人拍照，我要蹭誰啦？」更不忘補充婚宴後已私下傳訊給Lulu，對方完全不在意禮金金額，反而很開心親友一同參與這場盛宴。

