陳漢典LuLu結婚前曝喜訊！曬一家四口合照 好友們齊聚見證這時刻

記者鄭尹翔／台北報導

陳漢典、Lulu（黃路梓茵）曬出一家四口大合照，再度掀起網友熱烈討論。距離兩人下週（25日）婚宴進入倒數，繼先前曝光赴日本富士山拍攝的浪漫婚紗照後，這回再釋出全新一組溫馨畫面，和父母同框的「一家四口」合照，畫面洋溢幸福氛圍，也讓粉絲直呼「好有愛」。

陳漢典、Lulu（黃路梓茵）去日本拍婚紗，邀請父母一家四口合影。（圖／翻攝自IG @sunnygirl800424）

陳漢典、Lulu（黃路梓茵）與家人好友合照。（圖／翻攝自IG @sunnygirl800424）

陳漢典與 Lulu 黃路梓茵的婚紗拍攝選在日本富士山，並非只是因為風景優美，更藏著兩人對感情的深刻寓意。Lulu 表示，富士山象徵一種穩定而踏實的存在，生活不可能天天都是晴天，難免會有爭執與低潮，但重要的是身邊始終有那個不離不棄的人，「就像富士山一樣，不管看不看得到，它都在那裡。」也正好呼應兩人多年相知相伴的感情狀態。

在婚禮籌備過程中，Lulu 幾乎一手包辦所有細節，從婚紗造型、拍攝風格、行程安排，到婚宴當天的流程與節目設計，全都由她主導規劃；身為新郎的陳漢典則笑稱自己是「軍師」，負責提供意見與策略，兩人經過多次討論後才拍板定案，展現十足默契。

最新曝光的一家四口婚紗照，更讓不少網友感動不已。照片中除了陳漢典與 Lulu 甜蜜同框，父母也一同入鏡，畫面自然溫馨。Lulu 也在社群感性寫下：「大合照都是最可愛的那一種，謝謝大家的幫忙跟照顧，謝謝你們，我們一起度過晴朗又美好的五天，真的是最美好的回憶。」字句間滿是感恩與幸福。

隨著婚宴日期逼近，陳漢典與 Lulu 不僅用婚紗照記錄愛情，更透過一家四口的合影，為人生重要時刻留下最溫暖的註解，也讓外界更加期待兩人正式步入人生下一個階段。

