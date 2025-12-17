陳潔儀挑戰人文旅遊主持人 土耳其行找回全方位自信

記者王丹荷／綜合報導

陳潔儀首次挑戰人文旅遊節目主持人，隨公視《列車人生》節目搭乘橫跨1,360公里、耗時32小時的土耳其「東方快車」，從首都安卡拉駛向東北邊境城市卡爾斯，在冰雪與陌生靈魂之間，體會「相遇即是緣分」的溫度，挑戰零團隊自理妝髮、展開深度自我對話的療癒之旅，她開心表示：「最大的感受是感恩！原來我真的可以在沒有團隊的情況下自己做妝髮和衣服，這是全新的自信！我一直在追求全方位的自信、自足、自力更生的本事。」

擁有32年演藝生涯的陳潔儀，節目中罕見袒露心聲：「近年我才真的學會獨處，我20多歲書都沒念完就當職業歌手，很快成名。公司給我很多資源，但也讓我快速與社會隔離。直到過了30歲，我開始覺得自己很多方面都不足，好像除了唱歌什麼都不會。講難聽點，當藝人讓我變成1個『廢人』。」她坦言後來暫別歌壇回去念書、吸取社會經驗，才突然覺得自己比較全面，也找到之前沒有的信心。

旅程中，陳潔儀前往邊境城市卡爾斯的小村子觀賞吟遊詩人阿克詹的演出，同樣從事表演工作的她有感而發：「整段演出都是土耳其文，但我完全沒有抽離感，他的每個語氣、眼神都抓住我，像個治癒別人心靈的藝術家。」當阿克詹分享藝名源自已離世母親的故事時，陳潔儀當場感動落淚：「我媽媽現在年紀很大，身體也不好，我們已在做心理準備。她非常了解我，我好的地方全都歸功於媽媽的教誨。」令人感傷的是，節目拍攝結束3個月後，陳潔儀的母親離世，這段談話成了珍貴的永恆追憶。

《列車人生》陳潔儀前往土耳其登上「東方快車」，體會「相遇即是緣分」的溫度。 （公共電視、新傳媒提供）

陳潔儀首擔人文旅遊節目主持人，挑戰零團隊自理妝髮。（公共電視、新傳媒提供）