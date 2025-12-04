陳潔儀「出道32年沒妝髮」急補救 曾寶儀頂高溫挑戰280公里朝聖路

新加坡歌手陳潔儀在土耳其搭乘東方快車，體會「相遇即是緣分」的溫度。（公共電視、新傳媒提供）

由曾寶儀、陳潔儀、Lulu黃路梓茵、李國煌、莊凱勛、曾沛慈、楊君偉與林明倫8位來自台灣與新加坡的主持人，以列車旅途方式，分別走訪芬蘭、土耳其、孟加拉、日本、越南、澳洲、德國、西班牙等國，歷時兩年製作，探索各地人生風景的《列車人生》，今（4日）在台灣公共電視與新加坡新傳媒位於新加坡「亞洲電視論壇及內容交易市場展」（Asia TV Forum ＆ Market， ATF）的發布會上宣告將於12月11日起同步首播。

《列車人生》是兩大公共媒體首次攜手跨國合作，由新加坡堂堂映畫（August Pictures）與台灣製作團隊共同打造，被視為台灣與新加坡公共媒體合作史上的重要里程碑。

發布會上，曾寶儀、陳潔儀、李國煌、林明倫與楊君偉首度同台，五位主持人分享拍攝期間的深刻體悟與動人故事。曾寶儀長途步行體驗西班牙朝聖之路，她整趟旅程沿著全程280公里的經典法國之路，乘搭列車走走停停，幽默笑說：「這不是《列車人生》嗎？難不成我只有人生，沒有列車！」

曾寶儀長途步行體驗西班牙朝聖之路。（公共電視、新傳媒提供）

曾寶儀說，當時拍攝是在攝氏43度高溫，「我很像從烤箱走出來」。儘管如此，她仍感到十分開心，「如果不是錄這個節目，我可能也沒有勇氣踏上這條路。」她說，節目最讓她難忘的是一路上遇到很多帶著不同故事的旅人，希望觀眾能一起期待節目播出：「不管什麼時候點進《列車人生》，都會得到最適合你的那個時刻。」

新加坡歌手陳潔儀出道32年首次主持旅遊節目，從土耳其首都安卡拉登上傳說中的「東方快車」，前往東北部探險，經歷32小時、橫跨1360公里，抵達東北邊境城市卡爾斯。陳潔儀表示「做旅遊節目是我的夢想」，但不能帶團隊，要自己化妝，讓平時完全依賴專業團隊的她有點害怕，她為此，在出發前兩周每天敷面膜，還特地去上化妝課。陳潔儀分享這次一路上最令她感動的是一位年輕遊唱詩人，在冰雪與陌生人之間，她體會到「相遇即是緣分」的溫度。

李國煌在日本探尋「重生的力量」。（公共電視、新傳媒提供）

新加坡喜劇天王李國煌換上旅人身份前往日本，探尋「重生的力量」。他走訪靠販售煎餅翻身自救的銚子電鐵，以及靜岡由鐵道迷和維修師傅守護的大井川蒸汽火車。他笑說，他與其他主持人相比「算很幸福」，但心裡的感動卻無比深刻。他看到日本人對傳統蒸汽火車的堅持精神，即使虧錢、即使落後，仍想方設法保留，「這個東西沒有人用，沒有生命了，但他們仍堅持。」李國煌感動地說：「我真的感動到頭毛(頭髮)都站起來了!」他深受日本人保持傳統美德的精神觸動，看到純粹的文化堅守。

楊君偉與林明倫不約而同提到「回家」這個主題；林明倫前往孟加拉，從首都達卡展開九小時返鄉之旅，他感性的說：「家不只是一個地方，更是一種情感歸屬。看著那些克服萬難只為回家的人們，我才明白家的意義有多深遠」，這次旅程也讓總是在外工作的他更加珍惜與家人團聚的時光。

林明倫擠上孟加拉開齋節前的返鄉列車。（公共電視、新傳媒提供）

楊君偉從越南河內搭上「統一號」列車一路南下，這趟旅程讓他有著深刻體悟，「要好好珍惜家人，我們都是搭同一班列車，只是終點不一樣，能在身邊的人要好好珍惜，不管日出日落或下雨。」

公視節目部經理於蓓華表示，此次與新加坡電視台的跨國合，用亞洲的視角去看世界，用好奇和尊重去理解每一個地方。《列車人生》以鐵路為路徑、以人為核心，八位主角「沒有劇本、沒有濾鏡」，在旅途中真實展現脆弱、恐懼、迷惘或幸福感。於蓓華強調，在AI內容盛行的時代，「真實感反而成為奢侈」，邀請觀眾一起搭上這班列車，感受最真摯的人性故事。《列車人生》12月11日起，每周四晚間9點在公視、公視＋播出；每周四晚間8點在新加坡8頻道、mewatch播出。

