陳潔雯醫師專欄⟫女性、男性更年期症狀有哪些？新陳代謝科醫師的更年期保健建議

對許多步入中年的人來說，更年期是一段前所未有的陌生挑戰，不僅身體機能受荷爾蒙變化所影響，更牽動情緒起伏與生活作息。這篇文章整理了男女更年期常見症狀，並提供更年期保養方針及飲食建議，陪伴你更加從容地迎接更年期的到來。

解析一⟫女性更年期症狀

女性平均在45-55歲左右進入更年期，隨著雌激素分泌減少，會出現熱潮紅、盜汗、心悸、體重控制困難、情緒不穩等症狀，對心血管、血脂和睡眠的影響，更是不能忽視的健康警訊！

整理一⟫心血管風險大增

雌激素在年輕時是我們血管的「守護神」，能保持血管彈性、防止動脈硬化。但更年期後，這層保護罩消失了，心血管疾病的風險也隨之升高。許多女性在更年期後，高血壓、動脈粥狀硬化的機率會大幅增加。

整理二⟫血脂開始失控

雌激素的減少會讓「壞膽固醇」（LDL）悄悄上升，而「好膽固醇」（HDL）卻下降了。三酸甘油酯也可能跟著升高，讓血液變得黏稠，增加血管阻塞的風險。這就是為什麼更年期後，血脂檢測格外重要！

整理三⟫睡眠品質亮紅燈

更年期的熱潮紅、盜汗，往往在半夜來襲，打斷了寶貴的睡眠。除此之外，雌激素下降也會影響褪黑激素的分泌，導致失眠、淺眠，甚至焦慮。長期睡眠不足，不僅影響心情，更會讓心血管健康雪上加霜。

解析二⟫男性更年期症狀

「最近體力大不如前，連性慾都變淡了…」如果你發現自己或身邊的男性朋友有這些狀況，別以為只是年紀到了，這很可能是男性更年期的徵兆！

男性更年期，又稱作睪固酮低下症，通常在 30歲後逐漸發生。雖然症狀不像女性那麼明顯，但它對身體的影響同樣深遠，尤其是對心血管、血脂和睡眠的衝擊，更不容小覷。

整理一⟫心血管問題悄悄上門

睪固酮不足會導致腹部脂肪增加，形成討厭的「鮪魚肚」。這不僅影響外觀，更是代謝症候群的高風險因子，會增加高血壓、高血糖和高血脂的機率，間接提升心臟病與中風的風險。

整理二⟫血脂代謝大亂

低睪固酮可能使身體的血脂代謝失調，讓「壞膽固醇」（LDL）上升，增加血管壁上的斑塊堆積，加速動脈硬化。這就像家中的水管，用久了會卡汙垢，如果不處理，最後就會堵塞。

整理三⟫睡眠品質變差

睪固酮在夜間分泌量最高，它的減少會直接影響睡眠週期。男性更年期患者常常會有入睡困難、睡眠中斷、淺眠等問題。長期睡眠不足不僅讓你隔天精神不濟，也可能導致情緒低落、焦慮，形成惡性循環。

解析三⟫更年期保養怎麼做？飲食緩解這樣吃

整理一⟫更年期飲食以高纖蔬果、優質蛋白為主，減少紅肉、加工品，並適量攝取植物性雌激素食物

防骨質疏鬆、維持肌肉量

多攝取富含鈣質的食物，如牛奶、起司、紅鳳菜，並適度曬曬太陽，讓身體產生維生素D，可以幫助增加鈣質吸收；並多補充優質蛋白質如鮭魚、雞蛋、豆類等優質蛋白質，防止肌肉流失，維持基礎代謝率。

防心血管疾病

雌激素及睪固酮可以幫助我們維持心血管正常功能，維持血管彈性及抑制脂肪堆積，一旦分泌減少，血管也就變得易於堆積脂肪，增加心血管疾病風險。建議飲食上減少紅肉攝取，提升蔬食比例，並減少調味品、醬料使用，藉此降低鈉攝取量，守護血壓與血管健康。

舒緩女性熱潮紅

女性進入更年期後的熱潮紅、盜汗等不適，飲食上可適量攝取富含活性植物性類雌激素的食物，如豆漿、豆腐、豆乾、芝麻、亞麻籽等藉以紓緩。

整理二⟫適度運動

培養規律運動習慣，每週累積至少150分鐘中等強度運動，有助於提升骨質密度與強健肌肉，幫助控制體重、血壓、血脂，並縮短入睡時間。此外，運動也能促進「快樂荷爾蒙」多巴胺與血清素分泌，同時降低皮質醇水平，減緩更年期帶來的情緒起伏與焦慮心情。

整理三⟫尋求專業

如果症狀嚴重，建議諮詢醫師，透過功能醫學檢測等方式，了解身體的真實狀況，並制定個人化的健康計畫。

