陳澤耀《監所》賭債未還遭賣身 倒吊腦充血癱軟

《監所男子囚生記》即將於11月15日正式上線，今（6日）釋出全新精華版預告，陳澤耀挑戰高難度倒吊戲碼，被黑道大姐大陳雪甄與「角頭」們狠揍，還遭威脅若不還錢就要被「切掉」，更因陳雪甄安排「賣身還債」，陰錯陽差走後門進入監所任職菜鳥管理員，卻被黑道大哥楊祐寧呼來喚去、使喚服務，展開一場又慘又荒唐的監所人生。而楊祐寧的整人招數也延伸到戲裡，對陳澤耀各種「特別關照」。

楊祐寧(右)霸道老大「寵」菜鳥陳澤耀(左)。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

《監所男子囚生記》劇情揭露黑道老大9568（楊祐寧 飾）得知陳澤耀是姊姊（陳雪甄 飾）派來照顧自己的臥底後，對他「特別關愛」。不只常整他，還以「要跟姊姊講喔」的語氣威脅，逼他協助偷夾帶違禁品，甚至掐住下巴、意圖強吻，以詭異方式「表達愛意」。

陳澤耀笑說：「我完全不敢動，只能眼神求饒！」楊祐寧則分享，陳澤耀是一個很靈活的演員，兩人對戲時常有許多想法。他透露自己設計多種「微霸凌」橋段：「像是突然捏他耳朵、摸他臉，或做出好像在吃他豆腐的動作，這些會讓他有點畏懼、不舒服，又能凸顯荒謬感。」、「我在他身上摸來摸去的次數應該不少。」

陳雪甄(左)安排陳澤耀(右)走後門入監所任職「賣身還債」。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

預告中，陳澤耀飾演的菜鳥管理員阿耀因賭博欠債，被黑道綁起來倒吊懲罰，這場戲被他稱為「惡夢」。為追求真實感，他事前特訓多日，反覆進行倒吊練習，適應手腳被綁、嘴被封的掙扎感。練習時共倒吊超過10次，才終於能撐過血液衝腦的2分鐘關卡。他回憶：「倒吊不到3秒鐘，血整個往頭部衝，腦充血的感覺幾乎講不出話。有一個take還是在快昏倒的邊緣，整個人直接癱軟。」

陳澤耀(右)挑戰極限「倒吊」戲 血衝腦險昏厥。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

陳澤耀表示，拍攝現場有EMT緊急救護技術員全程待命，他也因此得知人體倒吊時間會越來越短，一開始可撐3分鐘，接著變成2分鐘、30秒，到最後甚至只有15秒，「因為倒吊時舌頭可能擋到呼吸管道，再加上嘴上貼大力膠帶，吸入氧氣更少，所以很容易缺氧暈厥。」他笑說這場戲困難到需要設計「求救暗號」：「是我自己想的，比中指！既符合角色，又能讓工作人員立刻知道我真的不行了。」現場全體人員直呼：「非常敬業！」

《監所男子囚生記》11月15日起每週六晚間8點於愛奇藝國際版、台灣大哥大MyVideo同步首播；11月23日起，每週日晚間8點於八大戲劇台開播。

