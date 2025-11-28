陳澤耀喜迎女娃 怕愛妻崩潰忍住不敢哭

陳澤耀與大他4歲的太太雲鎂鑫感動迎接女兒到來。（陳澤耀提供）

34歲的馬來西亞演員陳澤耀，昨（27日）喜迎女兒誕生，他分享當初太太雲鎂鑫做試管的艱苦，迎接女兒的那一剎那，他忍住淚水，怕太太因此情緒潰堤，坦言「事後我坐在走廊聽著女兒的哭聲 ，默默流淚」，他也透過經紀人表示，女兒名字還沒想好，現在小名是「小雲寶」。

陳澤耀近期在影集《監所男子囚生記》演出因欠債被逼到監獄兼差當管理員的倒楣鬼，受到觀眾喜愛，不過近期他向經紀公司請了長假，回馬來西亞陪老婆待產，今宣布迎來女兒，「38週又5天，這段日子我們都在倒數，期待你的到來。雖然剖腹產，早已有心理準備，但還是會緊張。」

陳澤耀拍下母女接觸感動的剎那。（陳澤耀提供）

「最近常常自問自答，待產包都準備好了嗎？東西都買好了嗎？嬰兒汽車座椅裝好了嗎？太太剖腹後要注意些什麼？我能幫太太做些什麼？腦子裡一直在想要怎麼準備，怎麼做。整個心亂如麻，前一晚為了平復自己的心情，晚上將近10點還出門散步，試圖讓自己放松。」陳澤耀分享陪產爸爸的複雜心情。

陳澤耀準備好當一個女兒傻瓜。（陳澤耀提供）

他也對妻子說，「27號下午3點寶寶出生，女兒被醫生喚醒的那一刻，哭聲響起，你的眼淚也不停的滑下，我只能用一隻手拍著安撫你，另一隻手幫你擦眼淚。醫生請我去幫寶寶剪臍帶的時候，在我眼眶溢滿的淚水，差點要掉落下來。下午你笑著對我說，沒想到你沒哭耶。」陳澤耀坦言「嗯…那是因為我知道，一旦我哭了，你一定會哭得停不下來，而且在你歲和女兒哭的時候，我就更應該更堅強的陪伴你們。謝謝你，謝謝女兒，謝謝我的家人們，身邊所有很有愛的同事朋友們，還有媒體朋友們，謝謝你們的關心。」但坦言在手術時陪產時緊張到發抖，也可能是冷氣太強，真性情的過程一覽無遺。同時他開心的說「從今以後我有了個新身份，Call me Daddy.」。

陳澤耀的妻子雲鎂鑫也是身兼歌手主持的全方位藝人。（翻攝自IG）

陳澤耀和雲鎂鑫當年情定台灣，原來他到台灣宣傳電影《分貝人生》石，雲鎂鑫剛好來台參加馬拉松比賽，熱愛運動的他在台北幫忙備賽，兩人會一起爬山、訓練，甚至會一起到彩虹橋、和平公園騎YouBike，足跡遍佈大台北地區，經過相處之後，他回到馬來西亞就跟女方告白了。

