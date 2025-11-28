陳澤耀報喜當爸 初見女兒想哭但不敢哭

（中央社記者洪素津台北28日電）馬來西亞演員陳澤耀主演的「監所男子囚生記」熱播中，戲外，他今天報喜女兒在27日出生，幫女兒剪臍帶時熱淚盈眶，不敢哭出來，怕太太會哭得更厲害，認為自己應堅強陪伴妻女。

陳澤耀今天報喜太太已平安產下女兒，他透過新聞稿表示，女兒在27日平安出生，初見女兒時其實很想哭，但不敢哭出來，就怕太太會哭得更厲害，在太太和女兒哭的時候，「我就更應該更堅強地陪伴你們」。

陳澤耀分享當爸的心情，他相當期待女兒的到來，每一天都在倒數，但也相當緊張，時常問自己，「待產包都準備好了嗎？東西都買好了嗎？嬰兒汽車座椅裝好了嗎？太太剖腹後要注意些什麼？我能幫太太做些什麼？」整個心亂如麻，還在女兒出生前去散步，讓自己放鬆。

陳澤耀散步過程中回想起求子的艱辛，他感謝太太的付出，「太太做試管，動手術，打針取卵，植入的那整個過程，真的太偉大，辛苦你了」。（編輯：管中維）1141128