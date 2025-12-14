陳澤耀專訪／台灣是定情地！ 騎YouBike約會「彩虹橋留愛的足跡」

陳澤耀在《監所男子囚生記》中飾演菜鳥管理員，雖說是首度接拍台灣戲劇，但他與台灣的緣分頗深，甚至與演員妻子雲鎂鑫的定情地，正是台北的彩虹橋。兩人2021年結婚，今年11月迎來第一胎女兒，可說愛情事業兩得意。

《監所男子囚生記》陳澤耀（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

34歲的馬來西亞演員陳澤耀，最初其實是以歌手身分出道，後來轉型，演出電影《分貝人生》、《幻土》、《迷失安狄》、《富都青年》等作品，為觀眾所知。作品中難免會有裸露尺度，但只要跟老婆先報備尺度在哪、也就沒有太大問題。

陳澤耀當爸，老婆雲鎂鑫剖腹產女兒（圖／經紀人提供）

談起老婆，陳澤耀滿臉的笑容藏不住，兩人並非一見鐘情，第一次在錄音室碰面時，只覺得對方健談，跟好友們都能聊成一塊。直到幾年後，雲鎂鑫來台灣參加馬拉松賽事，需要坐登山訓練，他便一同陪練，後來又剛好《分貝人生》來台參加金馬獎，兩人單獨在台灣相約的頻率增加許多，一起騎著YouBike，去和平公園、彩虹橋溜達。

《監所男子囚生記》邱以太、陳澤耀（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

一來二去心生情愫，陳澤耀回到馬來西亞就立刻向老婆告白，只是起初雲鎂鑫面對小4歲的他，有些顧忌姐弟戀，「最後是用真情感動對方，追了有快一個月吧！」對於陳澤耀來說，台灣無疑就是夫妻倆的定情地。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導