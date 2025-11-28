陳澤耀愛妻生了！曬全家福「揭曉性別」親剪臍帶不敢哭

雲美鑫（左）、陳澤耀成新手爸媽。（圖／翻攝自陳澤耀Instagram）





現年34歲的馬來西亞籍演員陳澤耀，拍過電影《我的賽車老爸》、與吳慷仁在《富都青年》扮演兄弟提名金馬獎最佳男配角、《他年她日》演出許光漢的弟弟，最近又主演首部台劇《監所男子囚生記》表現亮眼；今（28）日他在社群更宣佈當爸喜訊，喜迎寶貝女兒到來。

陳澤耀與知名DJ妻子雲鎂鑫結婚4年，透過試管嬰兒的方式「1次就中」，他今日在社群分享孩子出生的好消息：「HAPPY BIRTHDAY Baby girl歡迎你來到這個世界，38週又5天，這段日子我們都在倒數，期待你的到來。雖然剖腹產，早已有心理準備，但還是會緊張。」

陳澤耀透露當新手爸爸心情很緊張，常常自問自答：「待產包都準備好了嗎？東西都買好了嗎？嬰兒汽車座椅裝好了嗎？太太剖腹後要注意些什麼？我能幫太太做些什麼？腦子裡一直在想要怎麼準備，怎麼做。」整個心亂如麻，太太入院前一晚為了平復心情，晚上將近10點還出門散步，試圖讓自己放鬆。

陳澤耀散步時回想起太太做試管的辛苦過程，動手術、打針取卵植入的整個過程：「真的太偉大，辛苦你了！」女兒是在昨日下午3點出生的，女兒被醫生喚醒的那一刻哭聲響起，太太感動落淚，他說：「醫生請我去幫寶寶剪臍帶的時候，在我眼眶溢滿的淚水，差點要掉落下來。」

妻子雲鎂鑫後來笑說：「沒想到你沒哭耶！」陳澤耀堅毅表示：「嗯⋯⋯那是因為我知道，一旦我哭了，你一定會哭得停不下來，而且在你和女兒哭的時候，我就更應該更堅強的陪伴你們。」感謝太太和女兒以及家人們，身邊所有很有愛的同事朋友們：「還有媒體朋友們，謝謝你們的關心。從今以後我有了個新身份，Call me Daddy！」



