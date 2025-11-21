陳澤耀打假球「把黃冠智愛妻球拍摔斷」嚇瘋連忙道歉！他壓力大到失眠

記者趙浩雲／台北報導

桌球動作設計黃冠智(右)示範桌球動作。左為楊祐寧。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

愛奇藝原創影集監所職場喜劇《監所男子囚生記》引爆討論的菊花噴射橋段、劉以豪與陳澤耀CP等備受喜愛。施名帥在劇中化身乒乓高手，與體保生背景的陳澤耀組成黃金拍檔，迎戰楊祐寧飾演的黑道大哥9568及其小弟。雙方勝負欲高漲，楊祐寧更使出黑道本色「威脅＋舔耳朵」逼陳澤耀打假球，荒唐爆笑的戲碼讓全場笑成一片。

這場桌球戲能呈現高水準的比賽動作，關鍵功臣是黃冠智，曾是桌球體保生的他，此次不僅是演員，更首次擔任全劇桌球動作設計，包含對打球路、節奏與擊球動作等，他坦言壓力大到好幾天睡不著，拍攝前一晚更是一夜沒睡，通宵上陣直接拍攝，他透露：「真的太難了，每一球都要推進劇情，什麼時候發現假球、什麼時候發生情緒轉折，全都要逐球設計。」為此他畫分鏡、做筆記、規劃落點、演員走位，甚至找朋友錄製參考影片，整理成厚厚一疊「球路筆記」。拍完後他忍不住笑喊：「這是我的第一次，也是最後一次！太累了，我還是專心演戲就好！」

施名帥(左)延續先前在《乒乓男孩》魔鬼教練形象，被劇組巧妙翻玩成監所乒乓高手，在現場再次展現扎實底子。右為陳澤耀。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

拍攝期間還發生令人哭笑不得的驚嚇花絮，陳澤耀是用黃冠智私人的球拍來拍攝，沒想到卻被「打成兩半」。原來是該動作黃冠智參考真實雙打場景，設計動作球拍飛出時應由對手接住，但陳澤耀因角色設定打假球，故意漏接球拍，球拍只能一次次落地，最終摔到斷裂。更令陳澤耀臉色發白的是，那支球拍是黃冠智老婆的球拍，陳澤耀連忙道歉，會買新的賠償，黃冠智則大方表示沒關係，並笑說這也算是拍戲過程中的意外紀念，劇組後來也補給他全新的球拍，讓球拍事件圓滿落幕。

《監所男子囚生記》11月15日起每週六晚間8點，於愛奇藝國際版、台灣大哥大MyVideo同步首播；11月23日起，每週日晚間 8 點於八大戲劇台開播；12月14日起，每週日晚間十點於台視開播。

