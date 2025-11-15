陳澤耀拒誘惑「人夫要有邊界感」

陳澤耀以電影《富都青年》入圍最佳男配角獎聲勢大漲，主演《監所男子囚生記》飾演被黑道威脅「進監照顧老大」，成為菜鳥監所管理員。談到拍攝環境，他形容劇組融洽到可怕，大家都玩在一起，「有時都說不要再玩，要上班了。」對他而言，這樣的氛圍讓創作更有活力。

陳澤耀熬過無名時期，一步一腳印讓觀眾認識，他符合專業人士的身分，慶幸可申請「就業金卡」長期居留，「現在這行業大家都是跨地合作，我覺得是一種交流與學習。」他來台拍戲最難忘颱風很恐怖、冬天這麼冷，至今不敢吃鴨舌。戲外，他的興趣是極限運動，喜歡登山跑步、三鐵運動等，跟DJ老婆雲鎂鑫有共同嗜好，曾一起來台挑戰登嘉明湖。

老婆月底就要臨盆，他難掩新手爸爸緊張感，結束宣傳活動就要回大馬，預計進產房陪伴，「我想進去陪她給鼓勵。」他放閃和老婆是最好朋友，有聊不完的話題，一起旅行時是最好旅伴，老婆規劃行程、他負責開車，嘴甜讚美：「老婆很會找特色民宿，真的很優秀，我工作都沒住這麼好。」

他家中有5個兄弟姊妹，對於感情抱務實態度，認識老婆時就以結婚為前提交往，「老婆一個人在吉隆坡工作，想說很久沒吃家鄉菜，交往時就把她帶回家吃飯，因為我媽媽很會煮。」被眾人虧靠這一招追到老婆。

他為了拍戲各地飛，對於誘惑完全拒絕，「我覺得人夫要有邊界感、要避嫌。」有一次某位女演員想對劇本，助理表示「可以去他房間」，陳澤耀發現後馬上回絕：「天啊，怎會這樣安排？」立馬修改地點在健身房碰面。他有吻、床戲都會自動報備老婆，曾跟李李仁拍「男男吻」也事先說清楚，老婆對他放心還開玩笑：「哪一天動情要先跟我說。」