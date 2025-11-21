陳澤耀摔斷黃冠智寶貝球拍 細問「來源」嚇到臉色發白

《監所男子囚生記》本週將播出監所同樂活動，管理員與受刑人展開桌球賽事，全場氣氛宛如錦標賽。這場桌球戲能呈現高水準的比賽動作，關鍵功臣是黃冠智，曾是桌球體保生的他，首次擔任全劇桌球動作設計，讓他壓力大到好幾天睡不著，拍攝前一晚更是一夜未眠。

黃冠智首次擔任桌球動作設計壓力山大失眠。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

黃冠智為此畫分鏡、做筆記、規劃落點、演員走位，甚至找朋友錄製參考影片，整理成厚厚一疊「球路筆記」。拍完後他忍不住笑喊：「這是我的第一次，也是最後一次！太累了，我還是專心演戲就好！」

施名帥此次延續先前《乒乓男孩》的魔鬼教練形象，被劇組巧妙翻玩成監所乒乓高手，現場再次展現扎實底子。他與黃冠智的合作也從金鐘熱門男男戀組合，轉換成桌球「師生練」，以黃冠智設計的動作一招一式拍攝。

另一位學徒陳澤耀笑說，小學後就沒再碰桌球，為了不露餡還特別補上幾堂課，專攻發球、旋轉球與專業姿勢，「我們三天不可能學人家三年的功夫，但冠智真的很用心教我們。」監製楊祐寧也表示這場戲難度極高：「桌球戲是我們這部劇最大規模的動作場面之一，節奏快、分鏡多，大家都卯足全力。」

拍攝期間還發生令人哭笑不得的驚嚇花絮。陳澤耀使用的是黃冠智私人的球拍，沒想到被「打成兩半」，原來黃冠智參考真實雙打場景，設計球拍飛出時應由對手接住，但陳澤耀因角色設定要打假球，故意漏接球拍，球拍只能一次次落地，最終摔到斷裂。

陳澤耀(右)意外摔斷黃冠智的寶貝球拍。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

更讓陳澤耀臉色發白的是，那支球拍其實是黃冠智老婆的，陳澤耀立刻道歉、承諾會買新的賠償。黃冠智則大方表示沒關係，還笑說這也算是拍戲的意外紀念，劇組後來也補給他全新的球拍，讓球拍事件圓滿落幕。

《監所男子囚生記》11 月 15 日起每週六晚間 8 點於愛奇藝國際版、台灣大哥大 MyVideo 同步首播；11 月 23 日起，每週日晚間 8 點於八大戲劇台開播；12 月 14 日起，每週日晚間 10 點於台視播出。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導