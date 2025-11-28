陳澤耀當爸了！老婆剖腹產女兒「自己一滴眼淚都不敢流」

馬來西亞演員陳澤耀老婆生了！他透過社群報喜，透露妻子雲鎂鑫於27日平安誕下女兒，在此之前，夫妻倆對寶寶的性別保密到家，如今公布喜獲千金，他也透過經紀人闡述當爸心聲：「在你和女兒哭的時候，我就更應該更堅強的陪伴你們。」

《監所男子囚生記》陳澤耀（圖／小娛樂）

陳澤耀透露，女兒乳名叫小雲寶，正式名字還未取，雖然是妻子剖腹產，但他這陣子心中滿是有沒有做好準備的緊張，整個人心亂如麻：「昨晚（26）為了平復自己的心情，晚上將近10點還出門散步，試圖讓自己放松。」

散步的過程中，他想起陪著妻子一起做試管、動手術、打針取卵、植入的過程，「真的太偉大，辛苦妳了。」陳澤耀說，女兒是27日下午三點出生，被醫師喚醒那刻，哭聲響起，妻子的眼淚也不斷滑落：「我只能用一隻手拍著安撫妳，另一隻手幫妳擦眼淚。」

陳澤耀當爸，老婆雲鎂鑫剖腹產女兒（圖／經紀人提供）

剪臍帶時，陳澤耀強忍眼眶溢滿的淚水，妻子雲鎂鑫後來笑說「沒想到你都沒哭！」不過事實上，他在手術室時緊張到發抖，事後坐在走廊上聽到女兒哭聲，默默流淚。

陳澤耀說，因為知道自己一但哭了，妻子一定會哭得更停不下來，自己應該更堅強陪伴在母女身旁，最後也謝謝各方親友家人、同事媒體的關心：「從今以後我有了個新身份，Call me Daddy。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導