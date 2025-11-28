台中公車評鑑出爐 巨業交通去年撞死人拿乙等

【緯來新聞網】以台中市政府交通局公布第一期市內公車業者評鑑結果，為加強行人通行安全，此次特別強化對行人安全措施的考核項目，並首次導入扣分制度。若駕駛未禮讓行人、違規闖紅燈或逆向行駛等行為，將影響整體評等。2024年涉及女大學生死亡事故的巨業交通因此獲得乙等評價，與總達客運同列需改善之列。

巨業交通去年撞死人拿乙等。（圖／翻攝畫面）

這次評鑑涵蓋全市14家客運業者，共計244條路線，包括聯營線路。交通局指出，此次考核採用多元評估方式，包括神秘客實地搭乘、站點現勘與乘客滿意度問卷等，依據五大類別共33項指標，全面檢視各業者的服務品質與管理成效。



交通局長葉昭甫表示，強化行人安全為今年評鑑的重點，因此針對危及行人與行車安全的重大違規行為，除不得分，還將扣減總成績。評鑑結果將與年度補貼額度掛鉤，盼透過嚴格制度促使業者更加重視交通安全。



14家業者中，和欣客運因表現優異獲評為「優」等；另有11家，包括台中客運、統聯、豐原等業者，獲得「甲」等；而去年撞死女學生的巨業交通則和總達客運列為「乙」等，顯示仍有諸多服務層面需改善。

