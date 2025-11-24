陳澤耀被劉以豪「電眼」迷暈 楊祐寧「費洛蒙爆棚」張軒睿也扛不住
監獄職場喜劇《監所男子囚生記》開播後熱度持續攀升，主演群楊祐寧、陳澤耀、劉以豪及張軒睿近期受訪時，聊此本次合作，陳澤耀對劉以豪的魅力無法招架，直呼女生一見鍾情一定會愛上他，「以豪那雙電力十足的眼睛，只要四目交接就會被電到！」
陳澤耀笑說，如果要選擇交往對象，他反而選楊祐寧飾演的「吉娃娃」黑道大哥，「雖然行為不羈又看起來不好惹，但他其實有情有義、很顧家。」張軒睿也扛不住楊祐寧的魅力，直言女生應該一開始都會被吉娃娃的「費洛蒙爆棚」吸走。
不過張軒睿內舉不避親推薦同為監所菜鳥的陳澤耀，才是女生們真正適合長久交往的對象：「他單純、古意、孝順，每件事情都是行動派，是會讓人越相處越安心的類型。」至於被點名兩次的楊祐寧，問他是女生會愛上誰？則用吉娃娃角色的語氣搞笑回覆：「因、為、我、不、是、女、生，所以沒辦法回答。」笑翻全場。
《監所男子囚生記》開播前搶先釋出的主題曲〈不開心就跳起來〉MV，由六帥合體變身限定男團「監男F6」大跳監所勁舞，在首播劇情中也同樣在劇情裡秀出苦練舞姿，引網友又感動又爆笑，訪問中也上演一場「誰才是C位」的票選戰。
劉以豪毫不猶豫把C位頒給楊祐寧，「爆發力＋角色張力，他站中間剛剛好！」張軒睿與陳澤耀則一致點名「小帥哥」施名帥，原因則是，「這位看似冷面毒舌的主任，其實過去本業就是Dancer！」張軒睿也大讚：「他跳舞超有魅力，而且跟角色反差超大。」陳澤耀則補充說：「律動、動作都到位，還會加上角色態度，太專業了！」身兼監製的楊祐寧則笑說：「我希望大家都能站在C位」，完美展現大哥風範。
《監所男子囚生記》講述陳澤耀飾演欠下賭債而被迫入監當監所管理員的「高志耀」，實則是當黑道老大「吉娃娃」（楊祐寧 飾）的獄中接應，他一方面被劉以豪飾演的教誨師「姜一傑」緊盯、遭施名帥飾演的監所主任「蕭文強」下馬威，一方面還要完成各種不可能任務，讓他每天都像在玩命，在混亂的監所中與菜鳥監所管理員「魚仔（張軒睿 飾）」與「中文（邱以太 飾）」掙扎求生，各自領悟生命的意義。
簡嫚書佔有慾爆棚喊「死你手裡挺幸福」 楊祐寧嚇傻：巨大反差
楊祐寧率《監所》男星組「F6」 劉以豪、張軒睿熱舞嗨翻全場
《角頭》唐振剛承認閃兵 施名帥曝沒聯絡原因：主動面對是好事
