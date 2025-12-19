陳澤耀試噴劇組辣椒水 威力超猛狂咳嗽

工廠暴動面對受刑人突發失控，張軒睿與管理員們緊急上前壓制。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

《監所男子囚生記》自播出以來討論度居高不下，無論是令人震撼又錯愕的「噴屎」橋段、黃冠智講話大舌頭的反差演出，或是掀起社群模仿熱潮的「監男舞」，都引發大量轉傳與二創討論，成功將劇中情節推向全民話題。隨著熱度持續延燒，劇組也公開拍攝秘辛，揭露衝突場面的拍攝過程，其中一場工廠暴動戲，面對受刑人突發失控，張軒睿與管理員們緊急上前壓制，噴灑辣椒水減緩失控，沒想到反而將情緒推至臨界點，逼真程度讓現場演員直呼難忘。

陳澤耀回憶拍攝過程時分享，張軒睿飾演的魚仔，在戲中朝由動作指導飾演的受刑人眼睛噴灑辣椒水，對方當場反應極為逼真，狂尖叫、翻滾不止，讓現場氣氛瞬間拉滿。直到導演喊卡後才發現，為求真實，劇組保留辣椒水的機關，替換掉機關裡的辣椒水，即便已經多次清洗殘留的辣椒水的刺激感仍遠超預期。陳澤耀也分享自己私下好奇嘗試，「我只是朝空氣噴了一點，聞一下就開始狂咳，整條走廊瞬間清空。」

陳澤耀面對暴動的受刑人，反應超快連桌上都跳上。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

邱以太則表示，在壓制翻滾的過程中，身上的辣椒水意外滲漏，「只是滲在衣服上，皮膚就已經開始刺痛」，真實程度超乎想像；張軒睿也坦言當天一度被嚇到，「只是小噴一下，那一區幾乎不能站人，就算替換過，刺激性還是很強」，高度還原管理員面對突發狀況時的緊繃與壓力。三人也忍不住笑說：「真的很推薦辣椒水防身。」

除了動作場面，《監所男子囚生記》在場景細節上的講究，也獲得真實監所管理員的高度認可。陳澤耀分享，實地進入監所拍攝後才發現，內部運作與想像不同，原來資深同學（指受刑人）會協助管理新進同學；而牆面上張貼的海報、家人照片與私人物品，更成為支撐他們情緒的重要存在。監製楊祐寧補充，連牆上塗鴉、字句與床板海報都經過細緻設計，「這些元素加深了場景的厚度」，讓人一踏進空間就能感受到監所特有的壓迫與窒息感。

戲中楊祐寧詮釋的黑道老大吉娃娃，也被觀眾狂讚「又邪又可愛」，與小弟們的互動更成為笑點來源。楊祐寧笑說角色關係並非刻意設定，而是在排練與演出過程中自然成形，演著演著個性就浮現了，四人同框時甚至被形容神似《花木蘭》裡的侍衛組合，反差感十足卻極具說服力。

楊祐寧詮釋的黑道老大吉娃娃被讚又邪又可愛 。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

