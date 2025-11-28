陳澤耀迎前世情人誕生不敢哭 親剪臍帶！讚妻：真的太偉大

陳澤耀（右）、雲鎂鑫迎接女兒誕生。翻攝陳澤耀臉書



馬來西亞演員陳澤耀與DJ雲鎂鑫結婚4年，靠做試管成功懷孕，今（11╱28）他在臉書分享女兒昨午3點誕生的喜悅，透露親手幫寶寶剪臍帶時忍住淚水，「之後我坐在走廊聽著女兒的哭聲默默流淚」。

從求婚開始就在備孕，雲鎂鑫直到決定做試管才懷孕，陳澤耀坦言：「最近常常自問自答，待產包都準備好了嗎？東西都買好了嗎？嬰兒汽車座椅裝好了嗎？太太剖腹後要注意些什麼？我能幫太太做些什麼？腦子裡一直在想要怎麼準備，怎麼做。整個心亂如麻，昨晚為了平復自己的心情，晚上將近10點還出門散步，試圖讓自己放鬆。」也讓我回想起太太做試管、動手術、打針取卵、植入的那整個過程，「真的太偉大，辛苦妳了」。

陳澤耀（後）親幫女兒「小雲寶」剪臍帶。翻攝陳澤耀臉書

直到迎接女兒出生，陳澤耀感動地說女兒被醫生喚醒的那一刻，哭聲響起，看到老婆眼淚不停的滑下，「我只能用1隻手拍著安撫妳，另1隻手幫妳擦眼淚。醫生請我去幫寶寶剪臍帶的時候，在我眼眶溢滿的淚水，差點要掉落下來」。

生產後雲鎂鑫笑著對陳澤耀說：「沒想到你沒哭耶！」他才吐露：「那是因為我知道，一旦我哭了，妳一定會哭得停不下來，而且在妳和女兒哭的時候，我就更應該更堅強的陪伴妳們。」

升格新手爸爸的陳澤耀也對女兒「小雲寶」喊話：「Baby girl，歡迎妳來到這個世界。」並開心宣示：「從今以後我有了個新身分，Call me Daddy。」

