陳澤耀迎寶寶出生！首度公開性別、小名 新手爸剪臍帶忍住淚水曝暖心原因

陳澤耀（右）與雲鎂鑫迎接女兒出生。陳澤耀提供

34歲的馬來西亞男星陳澤耀曾以《富都青年》入圍金馬男配角獎，27日他與老婆雲鎂鑫迎接女兒出生，吐露當新手爸心情：「Baby girl，歡迎你來到這個世界，38週又5天，這段日子我們都在倒數，期待你的到來。雖然剖腹產，早已有心理準備，但還是會緊張。」

老婆生產前一晚，陳澤耀「心亂如麻」，「為了平復自己的心情，晚上將近10點還出門散步，試圖讓自己放鬆」。寶寶在27日下午3點出生，他形容：「女兒被醫生喚醒的那一刻，哭聲響起，你（雲鎂鑫）的眼淚也不停的滑下，我只能用一隻手拍著安撫你，另一隻手幫你擦眼淚。醫生請我去幫寶寶剪臍帶的時候，在我眼眶溢滿的淚水，差點要掉落下來。」

陳澤耀樂當新手爸。陳澤耀提供

公布寶寶性別、小名！躲醫院走廊默默流淚

後來雲鎂鑫對老公笑說：「沒想到你沒哭耶。」陳澤耀則說：「那是因為我知道，一旦我哭了，你一定會哭得停不下來，而且在你和女兒哭的時候，我就更應該更堅強的陪伴你們。」但後來自己坐在醫院走廊默默流淚。

老婆生產前，陳澤耀都沒有公布過寶寶性別，如今終於揭曉是女寶寶，也透露小名是「小雲寶」，陳澤耀最後嗨喊：「從今以後我有了個新身份，Call me Daddy。」



