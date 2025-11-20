陳澤耀遭倒吊臉漲紅 陳雪甄蝴蝶刀手滑險飛出
由劉以豪、陳澤耀、施名帥、張軒睿、邱以太、楊祐寧等眾多帥氣男神主演的監所職場喜劇《監所男子囚生記》，23日起每週日晚間 8 點於八大戲劇台播出。劇情源起陳澤耀因欠債，被迫「賣身」進入監所，照顧黑道大姐大在獄裡的弟弟楊祐寧，其中，飾演海派大姐頭的陳雪甄，劇中為角色爆粗口、耍狠，演技自然真切，其實她本人不僅是高材生學霸，還是今年金馬獎最佳女配角的入圍者。
為了詮釋作風豪氣、令人不寒而慄的黑幫大姐，陳雪甄在演出前，特別去收集網路上國內外所有幫派大姐的新聞或影音資料，觀察發現他們大部分都很海派！敢愛敢恨！「笑的時候很大聲，罵人的時候也沒在客氣，所以這些變成我在表演上的主要外在設計。」此外定裝時，陳雪甄發現劇組給的造型都很有品味、很高級，像個成功女企業家，於是就把劇中角色的事業定位在經濟型犯罪的幫派集團。而有著高學歷背景，卻要為角色爆粗口、耍狠，變成另一個身分，陳雪甄謙虛透露演員就是要演什麼像什麼囉！她也幽默分享：「口條上面有刻意帶個台味，有把我從小在沙鹿長大的海線口氣加進來！」
在首集的劇情將陳澤耀吊掛，動用私刑的這場戲，陳雪甄表示當下真的很緊張，尤其眼睜睜看著對方的臉，因為倒吊而變得越來越紅，實在非常擔心！超怕NG重來會害到陳澤耀，「然後我還要拿著蝴蝶刀，在他面前揮來揮去，又是第一天的第一場戲，大家還不熟悉，所以緊張到手腳冒汗，超怕刀子甩出去。」陳雪甄大讚陳澤耀真的很敬業！
戲裡陳澤耀是監所的新進人員，所以遭到前輩施名帥的訓斥、捉弄，戲外是否也曾遇過類似後輩這般辛苦的經歷？施名帥表示當然都會有這樣的經驗！但通常換位思考，大概就會理解，「大部分如果是善意的，為了事情可以更圓滿，我們就虛心受教，下次改進就是，如果是惡意的，也就當作對方就是需要這個出口，調適好心情就好，不要過度責備自己。」
愛開玩笑的施名帥自爆拍攝時經常笑場，他分享大夥到拍攝現場就在找一種遊戲的感覺，常常被彼此逗樂，「所以我們基本上都是笑著拍戲，但讓人比較恐怖的是每一位來客串的對手演員，每一次都像開扭蛋一樣充滿驚喜，因為太新鮮的節奏跟火花常常會憋不住。」《監所男子囚生記》23日起，每週日晚間八點於八大戲劇台播出。
