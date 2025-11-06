陳澤耀險被楊祐寧「強吻」 倒吊超過10次秒腦充血癱軟
全新職場喜劇《監所男子囚生記》即將上線，6日釋出全新精華版預告。劇情揭露由楊祐寧飾演的黑道老大「9568」在得知陳澤耀是姊姊（陳雪甄 飾）派來照顧自己的臥底後，對他「特別關愛」，以詭異的方式表達愛意，陳澤耀笑說：「我完全不敢動，只能眼神求饒！」
在全新釋出的預告中，陳澤耀挑戰高難度倒吊戲碼，被黑道大姐大陳雪甄還有「角頭」們狠揍威脅不還錢就切掉，更因陳雪甄「賣身還債」的安排，陰錯陽差走後門入監所任職菜鳥管理員，被黑道大哥楊祐寧呼來喚去、為他服務，展開一場又慘又荒唐的監所人生。而楊祐寧的整人招數也延伸到角色上，對陳澤耀各種「特別關照」。
楊祐寧不只常常整陳澤耀，更以「要跟姊姊講喔」的威脅口吻，逼他協助偷夾帶違禁品，甚至伸手掐住下巴、意圖強吻，以詭異的方式「表達愛意」。陳澤耀笑說：「我完全不敢動，只能眼神求饒！」楊祐寧則分享，陳澤耀是一個很靈活的演員，每次跟他對戲的時候，兩個人都會有很多的想法。他透露自己有設計多種「微霸凌」橋段：「像是突然捏他耳朵、摸他臉，或做出好像在吃他豆腐的動作，這些動作會讓他有一點點心生畏懼、不舒服，又能凸顯荒謬感。」笑言：「我在他身上摸來摸去的次數應該不少。」
陳澤耀也分享，一場被黑道綁起來倒吊懲罰的戲，堪稱「惡夢」！為追求真實感，事前特訓多日，反覆進行倒吊練習，適應手腳被綁、嘴被封的掙扎感。練習時共倒吊超過10次，才終於能撐過血液衝腦的2分鐘關卡。陳澤耀回憶：「倒吊不到3秒鐘，血整個往頭部衝，腦充血的感覺幾乎講不出話。有一個take還是在快昏倒的邊緣，整個人直接癱軟。」
陳澤耀表示，拍攝現場有EMT緊急救護技術員全程待命，他也因此得知人體倒吊時間會越來越短，一開始可撐3分鐘，接著變成2分鐘、30秒，到最後甚至只有15秒，「因為倒吊的時候舌頭可能擋到呼吸管道，再加上嘴上貼大力膠帶，吸入氧氣更少，所以很容易缺氧暈厥。」他笑說這場戲困難到需要設計「求救暗號」：「是我自己想的，比中指！既符合角色，又能讓工作人員立刻知道我真的不行了。」現場全體人員直呼：「非常敬業！」
《監所男子囚生記》由金鐘獎戲劇節目導演獎高炳權執導，集結劉以豪、陳澤耀、施名帥、張軒睿、詹子萱、邱以太、睦媄、楊祐寧豪華卡司主演，以新鮮題材與華語劇罕見設定強勢出擊。《監所男子囚生記》11月15日起每週六晚間8點，於愛奇藝國際版、台灣大哥大MyVideo同步首播。
