陳澤耀險遭楊祐寧強吻！ 極限挑戰「倒吊綑綁」血直衝腦險昏厥

四季線上／陳軒泓 報導

職場喜劇《監所男子囚生記》劇情揭露黑道老大9568（楊祐寧 飾）得知陳澤耀是姊姊（陳雪甄 飾）派來照顧自己的臥底後，對他「特別關愛」。不只常常整他，更以「要跟姊姊講喔」的威脅口吻，逼他協助偷夾帶違禁品，甚至伸手掐住下巴、意圖強吻，以詭異的方式「表達愛意」。陳澤耀笑說：「我完全不敢動，只能眼神求饒！」，楊祐寧透露自己有設計多種「微霸凌」橋段：「像是突然捏他耳朵、摸他臉，或做出好像在吃他豆腐的動作，這些動作會讓他有一點點心生畏懼、不舒服，又能凸顯荒謬感。」笑言：「我在他身上摸來摸去的次數應該不少。」

廣告 廣告

楊祐寧（右）伸手掐下巴還差點伸舌強吻陳澤耀（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

陳澤耀飾演的菜鳥管理員阿耀因賭博欠債，被黑道綁起來倒吊懲罰，這場戲被他形容成「惡夢」，為追求真實感，事前特訓多日，反覆進行倒吊練習，適應手腳被綁、嘴被封的掙扎感。練習時共倒吊超過10次，才終於能撐過血液衝腦的2分鐘關卡。陳澤耀回憶：「倒吊不到3秒鐘，血整個往頭部衝，腦充血的感覺幾乎講不出話。有一個take還是在快昏倒的邊緣，整個人直接癱軟。」

陳澤耀挑戰極限「倒吊」戲，血衝腦險昏厥（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

陳澤耀表示拍攝現場有EMT緊急救護技術員全程待命，他也因此得知人體倒吊時間會越來越短，一開始可撐3分鐘，接著變成2分鐘、30秒，到最後甚至只有15秒，「因為倒吊的時候舌頭可能擋到呼吸管道，再加上嘴上貼大力膠帶，吸入氧氣更少，所以很容易缺氧暈厥。」他笑說這場戲困難到需要設計「求救暗號」：「是我自己想的，比中指！既符合角色，又能讓工作人員立刻知道我真的不行了。」現場全體人員直呼：「非常敬業！」

【看更多】

楊祐寧入獄組「監所男團」！穿囚服現身自封資優班 驚見戲劇男神也在其中

徐新洋認不想進演藝圈！ 被狗仔跟「拍到怕」大吐苦水：都拍我違停

余祥銓變啦啦隊攝影師！親曝「貼身拍攝」差點出事 網讚：越來越成熟

【FastTV飛速看】更多精彩戲劇一次追👉點擊前往

【精選推薦】楊祐寧《夢遊夏威夷》經典好戲立即看▶️





更多四季線上報導

周渝民變雜貨老闆！現身澎湖開車叫賣 民眾好奇購物「實情曝光」

台劇《阿叔》暖心回歸！韓瑜開心民視再現好劇 加碼曝新戲《阿松與阿暖》開拍進度

謝沅瑾立冬養生習俗大公開！揭露「四絕日」禁忌切勿輕忽！