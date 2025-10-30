陳澤耀飾監所管理員 對戲施名帥虧講一套演一套

（中央社記者洪素津台北30日電）演員陳澤耀、張軒睿、邱以太在戲劇「監所男子囚生記」中飾演監所管理員，3人和飾演監所主任的施名帥有大量對戲，陳澤耀虧施名帥排練時講一套，開拍又來另一套。

「監所男子囚生記」今天再釋出全新「社畜版」預告，揭開爆笑寫實的職場縮影，更曝光金獎卡司有謝瓊煖、黃迪揚、黃冠智、邱凱偉、李英宏及葉子綺。劇中透過幽默手法，帶觀眾跟隨菜鳥管理員「入監」，在與老鳥、高層及受刑人的互動中，見證監獄裡的人性百態、悲喜交織。

廣告 廣告

陳澤耀、張軒睿、邱以太飾演監所管理員，3人剛報到就遭前輩施名帥震撼教育，掀衣秀疤警告，「沒被犯人捅過？進了監所，你就跟受刑人沒兩樣。」施名帥戲裡霸氣，戲外拍攝現場卻成為笑點，他詮釋「冷面笑匠」監所主任時，經常臨場即興發揮，讓眾人笑翻。

張軒睿透過新聞稿分享，「小帥哥（施名帥）最厲害的是，他完全不按牌理出牌，當你覺得準備好了，他就給你丟出一張意想不到的牌，然後全場爆笑。」陳澤耀補充，「他會跟我們3個聊台詞怎麼玩會更好，沒想到他排練時講一套，開拍又來另一套，要我們真的去感受，不預設反應。」

邱以太則自嘲「笑場王」，直言每次都對大家超不好意思。施名帥幽默回應，「我也不是故意的啦，我自己都快憋不住，想大笑出來。」（編輯：張雅淨）1141030