陳澤耀「女兒出生了」！感性謝謝老婆：過程太偉大了

陳澤耀報喜，老婆平安產下女兒。（圖/陳澤耀提供）

陳澤耀向外界報喜，他與太太雲鎂鑫的寶貝女兒已於昨日（27日）下午三點順利出生。初為人父的他心情既興奮又緊張，感性地向太太表達感謝：「謝謝你，謝謝女兒，Call me Daddy！」正式宣告自己邁入人生新階段。

陳澤耀分享了迎接女兒到來的點滴心情，透露寶寶是在 38週又5天 的時候報到。雖然是剖腹產且已有心理準備，但待產期間仍舊讓他「整個心亂如麻」。他坦言這段時間腦中不斷縈繞著各種問題：「待產包都準備好了嗎？」「太太剖腹後要注意些什麼？」

陳澤耀開心迎接女兒誕生。（圖/陳澤耀提供）

為了平復心情，陳澤耀在生產前一晚還出門散步，沒想到散步的腳步卻讓他回想起太太為了求子所經歷的艱辛：「散步的步伐，一步一步的讓我回想起太太做試管，動手術，打針取卵，植入的那整個過程，真的太偉大，辛苦你了。」對太太的付出充滿了心疼與感謝。

女兒在昨天下午三點出生，當聽到寶寶響亮的哭聲時，陳澤耀表示太太的眼淚也隨之滑落。他一邊安撫太太，一邊也忙著擦拭她的眼淚。

最動人的一刻，莫過於被醫生邀請為寶寶剪臍帶。陳澤耀感性地描述：「在我眼眶溢滿的淚水，差點要掉落下來。」不過，他當下選擇了堅強。面對太太笑問他怎麼沒哭時，陳澤耀暖心回應：「那時候我很清楚，一旦我哭了，你一定會哭得停不下來。在你們哭的時候，我就更應該更堅強地陪伴你們。」

陳澤耀同時也幽默地補充，自己其實在手術室裡「緊張到發抖」，但不確定是冷氣太強還是真的太緊張。事後，他獨自坐在走廊上，聽著女兒的哭聲，才默默流下感動的眼淚。

陳澤耀充滿喜悅地感謝了家人、同事、朋友以及媒體的關心，並正式向外界宣告自己的新身份：「從今以後我有了個新身份，Call me Daddy！」

