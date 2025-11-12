陳澤耀《監所男子》遭「屎」噴整身！ 液狀物「流進眼睛」慘痛後果曝

四季線上／陳軒泓 報導

楊祐寧再度以演員與監製雙重身份帶來全新戲劇《監所男子囚生記》，（11日）與另5位主演劉以豪、陳澤耀、張軒睿、邱以太、施名帥合體亮相記者會，高顏值監所男團「監男F6」齊聚一堂，楊祐寧表示：「再次擔任監製真的很開心，監製就是能夠『控制』很多事情，很好玩，謝謝五個好兄弟來一起玩！」，六位演員還在現場大跳片頭曲舞蹈，場面彷彿男團出道秀。

楊祐寧以監製兼演員身分再推新劇（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

「監男F6」登台熱舞氣氛超嗨，被問到練習了多久，楊祐寧笑說：「不用練啦，舞蹈都融在血液裡了！」而擁有舞蹈背景的施名帥與曾出過唱片的陳澤耀，更被眾人公認是舞王，施名帥則自嘲是「舞棍阿北」。至於誰是舞癡？劉以豪謙虛自稱：「在兩位舞王面前，大家都是啦。」

廣告 廣告

楊祐寧率戲劇男神熱舞（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

劇中陳澤耀飾演的「阿耀」一入監所就鬧出大烏龍，因弄丟識別證被主任施名帥整治，將其認成犯人，慘遭「全裸檢身」。陳澤耀透露：「我是真的親自上陣，用大力膠做好防護措施就衝了！」不料還有另一場崩潰戲，幫受刑人檢身時，被忍不住肚子痛的犯人「噴」屎噴滿全身，他回憶：「屎道具是咖哩加玉米做的，導演要我慢動作被噴滿臉，沒想到咖哩進眼睛超痛！」

陳澤耀拍戲被「屎道具」噴臉好崩潰（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

楊祐寧在新戲除了身兼監製，也飾演黑道大哥「吉娃娃」，他透露：「原本劇本叫食蟻獸，我覺得太怪了，哪有黑道大哥叫那樣！」接著解釋：「吉娃娃外表乾淨、需要被照顧，但又兇，這反差很可愛。」談到再次監製的心情，他說：「再次擔任監製其實更熟練了，在片場經常跟導演聊角色以外的事情，讓我更享受片場的每個細節。」

楊祐寧（左起）、張軒睿、劉以豪、陳澤耀、邱乙太、施名帥合體被封「監男F6」（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

【看更多】

楊祐寧猛貼職場菜鳥！伸舌索吻嚇到對方「眼神求饒」 辛辣過程全曝

炎亞綸推拿喊腰痛！ 「慘叫出聲」被金曲歌王嗆：你敗腎欸

八點檔女神為戲落髮剃度 方馨考慮2天最擔心「這件事」

職場劇正夯！金鐘好戲《出境事務所》全集立即看▶️

【FastTV飛速看】更多精彩戲劇一次追👉點擊前往





更多四季線上報導

籃籃錄影被砸雞蛋！臉上流滿蛋液「眼睛睜不開」 本人嚇急退場慘況曝

林柏妤加入《好運來》軋一角！與「雙胞胎姊妹」蘇晏霈合體？兩人互動洩密了

爆笑《放飛旅行團》連6天票房奪冠 姜河那驚爆：沒打算一輩子演戲