陳炯福：華泰名品城年營收125億新高 展店拚翻倍成長

（中央社記者何秀玲桃園21日電）北部首家OUTLET桃園華泰名品城今年邁入10週年，華泰大飯店集團執行長陳炯福說，因主打美式露天OUTLET，開店後業績未衰退過，今年營收上看新台幣125億元，再創新高，為全台OUTLET單店業績最高。對下個10年展望，他說「桃園店還沒到頂」，未來目標將挑戰200億元。

華泰名品城今天舉辦10週年記者會，陳炯福表示，雖然近2年OUTLET因國際精品重新定位而受影響，加上出國旅遊潮，現在華泰名品城只要有成長「就很開心」，不過今年櫃位重新調整，明年有機會持續成長，「大家出國玩一輪，勢必還是會回來（買東西）」。

對於下一個10年，他說，華泰名品城2023年底宣布插旗嘉義，為第二家分店，待嘉義店之後開幕，兩家店相加業績將會翻倍；至於桃園店，他認為商場在國內知名度還不夠，業績還未到頂，有機會「可以到200億元」。

談到華泰名品城近期動態，華泰名品城董事長梁曙凡說，去年9月國際精品GUCCI因追求品牌轉型，決定離開桃園華泰名品城，也讓集團思考如何讓商場進行品牌轉型。

她說，今年美食街停業半年改裝，也陸續迎來法國精品與輕奢品牌在華泰名品城開設OUTLET首店，園區換櫃率達17.6%，吸引不少年輕客群。

她也觀察，因今年經濟有不確定性，國際大型精品也陸續宣布漲價，消費者的消費趨於保守，希望撙節支出，所以今年引進輕奢品牌是「正確決定」，雖然少了國際大型品牌，客單價相對較低，但有庫存、折扣到位，客人就會願意來，也將業績衝擊降到最低，因此今年商場零售業績成長122.8%，美食街業績也成長近40%。

梁曙凡說，今年華泰名品城全年將挑戰125億元，成長1%，明年則有望上看130億元。

至於嘉義店將在2026年1月動土，她表示，將分期開幕，2028年第3季開出第一期，櫃位規劃220至230櫃；集團看好地點位於高鐵嘉義站正對面，也距離台積電不到1公里，未來營運可期。

此外，全台OUTLET中，除了桃園華泰名品城破百億元之外，另一間則是去年開出二期的林口三井OUTLET，三井當時預期，今年營收將衝125億元。台灣三井向中央社記者表示，因距離今年底還有一個半月，將全力衝刺業績。（編輯：楊凱翔）1141121