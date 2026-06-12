陳炳甫要求自用房屋稅務整合 蔣萬安承諾兩個月內推動

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【記者陳冠昇／台北報導】台北市議員陳炳甫８日於市政總質詢中指出，許多市民明明已經把戶籍遷入自有住宅，卻因不清楚規定，沒有另外向稅捐機關申請自用住宅稅務優惠，導致無法享有房屋稅與地價稅減免。他要求市府推動跨局處整合，讓市民辦理戶籍遷入時即可同步勾選完成自用住宅稅務優惠申請，避免權益受損。對此，台北市長蔣萬安當場表示支持，並承諾於兩個月內推動相關整合作業。

陳炳甫表示，自己過去要求北市府調降自住房屋稅負，保障房屋自住市民權益；北市府也於2017年、2020年兩度調降稅率。但他指出，目前制度最大的問題在於「戶籍遷入不等於自動適用優惠」。許多市民完成購屋、搬遷及戶籍登記後，往往誤以為就已經符合自住房屋稅率資格，卻不知道還必須另外向稅捐機關提出申請，自住房屋稅與地價稅優惠才會正式生效。

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陳炳甫表示，不少民眾都是等到收到房屋稅或地價稅稅單時，才發現自己並未適用自住優惠稅率，但此時已經超過申請時程，因而產生許多民怨。現今北市府早已推動許多跨局處整合服務，例如出生登記可同步銜接健保與育兒津貼申請，死亡登記也可同步辦理除戶及相關保險程序，顯示北市府早已具備跨局處資料串接能力。既然如此，戶籍遷移與自住房屋優惠申請卻仍需分開辦理，顯然已不符數位治理與便民服務精神。

陳炳甫強調，這項便民改革不涉及修法問題，市府完全有能力透過跨局處合作完成整合，關鍵只在於願不願意開始做。他認為，真正的智慧政府不是增加民眾申請程序，而是主動幫市民把事情做好。

對此，蔣萬安市長回應表示，認同議員所提方向，市府將研議由戶政與稅捐系統進行整合，讓市民在辦理戶籍遷入時，即可同步勾選完成相關自住房屋優惠登錄程序。陳炳甫進一步追問具體時程，蔣萬安則當場承諾，相關整合作業將於兩個月內完成推動。

陳炳甫表示，這項改革看似行政流程調整，實際上關係到許多自住市民的切身權益。未來若能做到戶籍遷入時即可同步勾選完成自住房屋稅務優惠登錄，民眾不但能減少奔波，也能避免因資訊落差而多繳稅金，真正落實便民服務與智慧治理精神。