陳為民怒噴測速照相太密集！ 鄭運鵬曝民代不太反應原因

對於台灣測速照相密度過高，陳為民昨不滿op文，還怒噴「國恥」！（翻攝臉書／陳為民）

資深藝人陳為民昨（23）日po文，批評台灣的測速照相多太多，比軍事基地和監獄密度都高，竟沒有一個民代發聲，讓他不滿怒噴「國恥」！民進黨前立委鄭運鵬今（24）日po文，分析各地方的測速照相，高比例是居民請民代建議路權機關的，所以在地民代不太反應測速照相機太多的問題。

陳為民昨於臉書粉專po文，指台灣的測速照相太多，是比軍事基地和監獄密度都高的賺錢機器。他無奈表示，竟沒有一個民代發聲，朝野都沒有，甚至想入政的都沒有，「像鬼故事一樣」他認為這些民代要不是共犯，就是根本不跟大家生活在一起，最後他不滿怒噴「國恥」！

對此，前立委鄭運鵬於臉書po文分析，強調其實各地方的測速照相，高比例是居民請民代建議路權機關的，所以在地民代不太反應測速照相機太多的問題。而外地人不熟悉容易中招沒錯，但是在地居民應該都已是長期困擾或者事故，才會這樣要求。「大家開省道縣道多觀察就會知道為什麼了。」

鄭運鵬該篇po文曝光後，有許多民眾湧入留言，「而且之前已經有修法過，測速照相前一定會有標誌提醒，還超速被罰錢都是自找的啊」「True！大部分都是當地居民找民代陳情。」「民眾檢舉比較不服氣，該修法」「超速撞死人罵政府無作為 裝了測速又罵政府搶錢」「但有些科技執法就真的是搶錢又造成交通更混亂，在地居民罵一片但沒用」。

