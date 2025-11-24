陳為民怒譙測速照相密度高「國恥」 鄭運鵬曝民代未發聲原因

鄭運鵬（左）針對陳為民（右）提到的測速照相過多意圖，分析原因。（翻攝自鄭運鵬、陳為民臉書）

資深藝人陳為民是重機迷，已累積環島43次經驗，昨天突然在臉書批評台灣的測速照相太多，比軍事基地和監獄密度都高，卻沒有民意代表發聲，讓他不滿痛罵「國恥」。民進黨前立委鄭運鵬解析，其實各地方的測速照相，有很高的比例是居民請民代去建議路權機關設立的，因此在地民代自然不太會提出「測速照相機太多」的問題。

陳為民23日在臉書轉貼一張「台灣測速照相地圖」，不滿寫下：「就奇了怪，跟疾病似的快速增加到比軍事基地和監獄密度都高的賺錢機器、竟然沒有一個民袋（代）發聲，朝沒有、野沒有、甚至想入政的都沒有，像鬼故事一樣，聽說，一個公職都沒有。」痛批這些民代要不是共犯，就是沒有與人民生活在一起，還撂下「國恥」狠話。

陳為民的不平之鳴獲得許多民眾響應，前立委鄭運鵬則分析，各地的測速照相，「高比例是居民請民代建議路權機關的，所以在地民代不太反應測速照相機太多的問題」，外地人初來乍到容易吃罰單，但在地居民可能長期因事故頻繁受到干擾，若行經省道、縣道多觀察就可以看出這些跡象；同樣獲得不少網友贊同，認為設立測速照相主要是遏止飆車和事故。

律師林智群則指出，台灣的測速照相機，除了高速公路以外，大部分的都是地方政府警察局管轄，罰單收入則是75%歸地方政府、24%歸處罰機關，只有1%繳國庫。另外，交通YouTube「充滿活力的培根」也認為，花東觀光不振，除了天災頻傳，區間測速等科技執法，加上不合理的速限，也讓國人卻步。





