陳為民怒轟「測速照相密度比監獄高」是國恥 律師點出他沒搞清楚：地方政府設的

熱愛重機的資深藝人陳為民昨日轉貼「台灣測速照相地圖」，痛批密度之高如國恥。 圖：陳為民臉書

[Newtalk新聞] 熱愛重機的資深藝人陳為民昨日轉貼「台灣測速照相地圖」，其密集程度讓他直呼「就奇了怪」，且居然沒有民代發聲，痛批這些民代是共犯，直呼測速照相是「國恥」，掀起議論。不過，律師林智群點出他沒搞懂的是，除了國道之外，大部分測速照相都是地方政府裝上的。

陳為民昨天於臉書粉專「浪人幫 - 陳為民」po文，對於台灣道路上的測速照相感到相當不滿，形容「跟疾病似的快速增加，是比軍事基地和監獄密度都高的賺錢機器。」

他無奈表示，竟沒有一個民代發聲，朝野都沒有，甚至想入政的都沒有，「像鬼故事一樣，聽說，一個公職都沒有……深坑那件、花東那件……公然說謊！ 」；他認為這要不是共犯，就是這些民代根本不跟大家生活在一起，最後不滿直呼「國恥」！

林智群指出，其實大部份的測速照相機都是地方政府警察局管的，罰單75%歸地方政府、24%歸處罰機關，只有1%繳國庫。

