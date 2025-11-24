陳為民怒「測速照相密度比監獄高」 律師揭「罰單收入75%」流向1單位

生活中心／林昀萱報導

台灣各地都設有測速相機，密集度引起討論。（資料照）

男星陳為民是一名重機愛好者，有多次騎重機完成24小時環島的紀錄。昨（23）日他在臉書上貼出一張「台灣測速照相」地圖，形容密集程度「比軍事基地和監獄密度都高」，引起熱議。律師林智群見狀則補充說明，罰單收入有「75%歸地方政府」。

陳為民23日在臉書粉絲專頁「浪人幫－陳為民」發文曬出台灣測速照相的地圖，直言「比軍事基地和監獄密度都高」。圖中可以見到，台灣本島被密密麻麻的測速照相點覆蓋，讓陳為民氣得怒轟是國恥。這篇貼文吸引2.1萬人按讚討論，有人附和表示「測速照相比7-11還多」、「台灣騎車開車真的好嚴格，比教科書還嚴格」、「可以去申請世界紀錄，應該是全世界測速照相，密度最高的國家」。但也有人認為只要守法就不用擔心被拍。

廣告 廣告

陳為民痛批，台灣測速照相的密度甚至比監獄密度還要高。（圖／翻攝自浪人幫-陳為民臉書）

林智群律師則在臉書補充說明，除了高速公路以外，大部份的測速照相機都是地方政府警察局管的，並點出罰單流向「75%歸地方政府、24%歸處罰機關」，僅有1%是上繳國庫，讓許多原本以為罰金全繳給中央的人大呼長知識。

更多三立新聞網報導

遊港注意！她做「這件事」挨罰2萬元 傻眼哀號：在家鄉可隨便做啊

週休三日連署過關可行嗎？他身家逾10億曝「看1關鍵」 點名受惠產業

「台灣有事」日本不會出兵協防！台海若開戰 專家曝自衛隊核心任務

獨家／粿粿同母異父哥哥「出身富二代」 拿遺產金援妹妹告酸民

