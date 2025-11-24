陳為民批台灣測速照相密度是「國恥」律師揭真相

陳為民不滿批評，台灣測速照相的密度與快速增加的趨勢「比軍事基地和監獄密度都高」。（圖／翻攝自陳為民臉書）





藝人陳為民向來敢說敢言，經常分享生活大小事，也是重機愛好者。他23日不滿批評，台灣測速照相的密度與快速增加的趨勢「比軍事基地和監獄密度都高」，並將其形容為「賺錢機器」，直言是「國恥」。對此，律師林智群揭真相。

陳為民的貼文以一句「就奇了怪…」開頭，表達他對測速照相機現象的困惑與不滿。他指出這些「賺錢機器」如疾病般快速增加，密度比軍事基地和監獄都高，然而政壇上卻呈現一片沉默。

陳為民質疑，全台民意代表沒有一個發聲，甚至想入政的也沒有，直呼「像鬼故事一樣」。陳為民以先前發生在深坑、花東的相關事件為例，怒轟「公然說謊」。

陳為民最後做出嚴厲的總結，認為民代們的沉默要不是「共犯」，就是「根本不跟我們生活在一起」，並將此現象斥為「國恥」。

針對陳為民的質疑和社會大眾對測速照相機的印象，林智群律師隨後發文透露，除了高速公路以外，大部份的測速照相機都是地方政府警察局管的。罰單部分，則是75%歸地方政府、24%歸處罰機關、1%繳國庫。

文章一出，引發熱議，「很多地方政府根本的出發點，並不是為了道路安全為出發點，大多數的地方政府都是以此路是我開，想從此路過，留下買路財，最簡單的就是去墾丁的路，還有花東的台9、台11就是如此，不要講那種不違規就沒事，有些速限真的不合理的低。」、「很多人以爲罰鍰是中央收的」、「他說的沒錯啊，這跟國恥沒什麼兩樣，台灣的測速照相就跟英國的酒吧一樣，遍地都是，隸屬中央的交通部放任各縣市政府插了那麼多測速照相結果事故數量根本不降反升，不就代表測速是在斂財嗎？那些說不超速沒很難的，我把你儀表板的時速遮起來，然後叫你跟著正常車流速度走，你要不超速很難，既然大多數人都會超速就代表什麼？代表速限不合理啊，花東台九線那又長又直又寬的路結果限速5、60這樣合理？」、「就不要超速就好啊！當什麼超速仔？」、「一堆道路限速只能40、50，還不是一小段，是好幾公里，如果發生傷亡事故，再降個10公里」、「標線有畫正確嗎？速限有合理嗎？」。



